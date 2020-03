Auch der Osterhase ist in Quarantäne

Sogar der Osterhase verhält sich in der Coronakrise diszipliniert und zeigt sich höchstens mit Mundschutz. Und weil der beliebte Meister Lampe auch als „Angsthase“ bekannt ist, versteckt er sich dieses Jahr vorsichtshalber in seinem Nest. Nur die ganz vorwitzigen Junghäslein lugen dieser Tage neugierig hinter dem Begrüßungsschild am Denkinger Ortseingang hervor. Unverdrossen sind dem Vernehmen nach aber sämtliche Legehennen schon eifrig mit der Eierproduktion beschäftigt, denn schließlich sollen die Kinder keine leeren Osternester vorfinden. Wie Bürgermeister Rudolf Wuhrer schon am 19. März mitgeteilt hatte, sei es der Gemeindeverwaltung nicht leicht gefallen, den Ostermarkt und die weit über den Ort hinaus bekannte Osterdekoration abzusagen. „Angesichts der Verordnungen und der Gesundheitsvorsorge führte jedoch an der Absage kein Weg vorbei.“