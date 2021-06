Auch das Freibad in Rottweil ist jetzt wieder geöffnet.

Das Freibad Rottweil ist am Dienstag, 8. Juni, in die diesjährige Saison gestartet. Unter Einhaltung der geltenden Corona-Regelungen wird auch in diesem Jahr lediglich ein eingeschränkter Badebetrieb möglich sein, wie der Betreiber, die Energieversorgung Rottweil (ENRW) informiert.

Das Bad ist täglich von 8 bis 20 Uhr für Geimpfte, Getestete und Genesene geöffnet. Zunächst geschlossen bleibt das Sole- und Freizeitbad aquasol.

Zuvor hat das Team um Bäderleiter Steven Ulrich das Hygiene- und Sicherheitskonzept für das Freibad Rottweil überarbeitet und mit dem Gesundheitsamt abgestimmt. Oberste Priorität haben nach wie vor die Einhaltung der strengen Hygienemaßnahmen und die Sicherheit der Badegäste sowie des Personals.

Wer ins Freibad möchte, muss laut aktueller Fassung der Corona-Verordnung für Bäder entweder eine vollständige Impfung gegen das Corona-Virus vorweisen können, einen negativen Schnelltest einer offiziellen Stelle vorlegen, der nicht älter als 24 Stunden ist, oder einen Nachweis über eine Genesung einer Covid-19-Erkrankung, die nicht länger als sechs Monate zurückliegt, erbringen. Die entsprechenden Nachweise sind dem Personal an der Kasse oder dem Sicherheitsdienst unaufgefordert vorzuzeigen.

Zeitgleich dürfen sich – dank der weitläufigen Liegewiesen – maximal 1600 Badegäste im Freibad aufhalten. Für die einzelnen Becken gelten wie im vergangenen Jahr Obergrenzen hinsichtlich der Personenzahl. So dürfen im Schwimmerbereich gleichzeitig maximal 60 Schwimmer ihre Bahnen ziehen, die in einer „Einbahnstraße“ und mit ausreichend Abstand geleitet werden. Im Nichtschwimmerbecken sind maximal 237 Personen erlaubt.

Darüber hinaus gelten auf dem gesamten Freibadgelände die allgemeinen Abstands- und Hygienevorschriften sowie eine Maskenpflicht in den WC-Anlagen und im Wartebereich des Kiosks. Deren Einhaltung kontrollieren das Bäderpersonal und ein Sicherheitsdienst. Kinder unter zehn Jahren haben nur in Begleitung eines Erwachsenen Zugang zum Freibad.

Beim Zutritt ins Bad müssen alle Badegäste zwingend ihre Kontaktdaten hinterlegen. Dies erfolgt in diesem Jahr ausschließlich digital über die Luca-App. Der von der App erzeugte QR-Code wird vom Kassenpersonal gescannt. Alternativ kann der personalisierte QR-Code einmalig zuhause ausgedruckt werden und immer wieder zum Badbesuch mitgebracht werden.

Der Zugang zum Freibad kann ausschließlich über die Handkasse erfolgen, da sich nur so eine Kontrolle und Registrierung der Kontaktdaten über die Luca-App ermöglichen lässt. Die Bäderleitung bittet alle Gäste um Geduld und gegenseitige Rücksichtnahme, sollte es durch die aufwendige Registrierung am Eingang zu Verzögerungen kommen.

In der aktuellen Badesaison werden lediglich Einzelkarten verkauft. Bereits angefangene Zehnerkarten aus dem Vorjahr dürfen abgebadet werden. „Erfreulicherweise können wir die Eintrittspreise auch in diesem Jahr für unsere Badegäste konstant halten“, betont Ulrich, der treue Badegäste mit einer Bonuskarte belohnen wird. Nach zehn Besuchen erhalten sie den elften Eintritt gratis.

Duschen und Einzelumkleiden dürfen unter Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 Metern genutzt werden. „Dennoch empfehlen wir, bei Ankunft im Bad die Badekleidung bereits unter der Alltagskleidung zu tragen“, rät Ulrich. Auch die fest installierten Föhne stehen den Gästen in einem Abstand von 1,5 Metern zur Verfügung. Um die regelmäßige Reinigung und Desinfektion aller Anlagen kümmert sich das Personal.

Auf der Homepage des Freibads unter www.aquasol-rottweil.de/freibad finden sich die geänderte Haus- und Badeordnung sowie weitere Informationen zum eingeschränkten Badebetrieb unter Pandemiebedingungen. Die Informationen können auch an der Kasse eingesehen werden.

Wer sich vor dem Freibadbesuch informieren möchte, wie viel im Bad los ist, kann ebenfalls online nachschauen. Auf der Webseite werden die aktuelle Besucherzahl sowie Aufnahmen vom Nichtschwimmer- und Schwimmerbecken mittels Webcam angezeigt.

Das Sole- und Freizeitbad aquasol bleibt vorerst geschlossen aufgrund von langfristig geplanten Bauarbeiten.