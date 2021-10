Athleten aus Dürbheim und Nendingen starten bei Ringer-DM

Die B-Jugendmeisterschaften der Ringer (13 und 14 Jahre) stehen noch bis Sonntag in Torgelow (Mecklenburg-Vorpommern) im griechisch-römischen und in Ladenburg (Nordbaden) im freien Stil an. Mit von der Partie sind auch Athleten aus der Region.

Insgesamt starten für den Württembergische Ringerverband (WRV) je 15 Teilnehmer zu den Titelkämpfen und schöpft damit sein Kontingent aus. In den vergangenen Jahren waren für die WRV-Trainer stets die Württembergischen Meisterschaften ein Kriterium für die Nominierung. Da die Titelkämpfe in diesem Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer fielen, wurde ein internes Qualifikationsturnier ausgetragen. Im griechisch-römischen Stil werden unter anderem Lars Mattes (38 Kilogramm) und Maximilian Gimbel (57 Kilogramm) vom SV Dürbheim) und die Landesfarben in Torgelow vertreten.

Noch vor Reiseantritt mussten die Ringer einen Corona-Test absolvieren, der negativ ausfiel. Wermutstropfen ist, dass die Heimtrainer und Eltern zu Hause bleiben müssen, um die strikten Vorgaben unter denen das Turnier stattfinden muss, einzuhalten. Die Ringerabteilung des SVD sieht die Nominierung als Bestätigung der langjährigen Nachwuchsarbeit unter Jugendleiter Marc Gimbel. In den vergangenen Wochen bereiteten sich die beiden Ringer mit Vorbereitungslehrgängen am Olympiastützpunkt in Aalen sowie auf zentralen Lehrgängen in Ehningen auf die Titelkämpfe vor, parallel zu den Einheiten mit den Dürbheimer Jugendtrainern Andreas Krannich und Valentin Zepf.

Der ASV Nendingen schickt den 14 Jahre alten Nelio Rothfelder ins Rennen bei den deutschen Freistil-Meisterschaften in Ladenburg. In der Klasse bis 57 Kilogramm erhielt er eine Nominierung vom Deutschen Ringer-Bund für das 18 Sportler unfassende Teilnehmerfeld. Rothfelder begann erst vor gut eineinhalb Jahren mit dem Ringen. Auch der ASV sieht die Nominierung als Bestätigung seiner Jugendarbeit.

Am Samstag beginnen die Kämpfe um 9.30 Uhr, am Sonntag müssen sich die Finalteilnehmer nochmals von 8.30 Uhr bis 8.45 Uhr wiegen. Ab 9.30 Uhr beginnen die Kämpfe um Platz fünf, danach geht es um Rang drei. Die Finalkämpfe um Gold und Silber finden ab 11 Uhr statt. Danach gobt es die Ehrungen für die Sieger und die Plätze von eins bis sechs.