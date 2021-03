Arnold Kaiser hat an seiner Arbeitsstelle in 50 Jahren viel erlebt

Arnold Kaiser aus Dürbheim verabschiedet sich am 31. März nur schweren Herzens bei Minebea Mitsumi Technology Center Europe GmbH in Villingen-Schwenningen in die Rente. Arnold Kaiser erinnert sich noch heute gerne an den 29. März 1971. Mit gerade einmal 17 Jahren startete er bei einem Motorenhersteller, damals noch in Spaichingen, seine Karriere.

Gemeinsam mit seinem Vater hatte er ein paar Tage zuvor an der Pforte nach Arbeit gefragt und direkt den Vertrag unterschrieben. Damals hätte Arnold Kaiser nie gedacht, dass er 50 Jahre und einige Umfirmierungen sowie einen Firmenumzug später immer noch beim gleichen Arbeitgeber sein beeindruckendes Jubiläum und gleichzeitig den Eintritt in die Rente feiern würde, so die Pressemitteilung des Unternehmens.

An jeden seiner Chefs und an jede Station, die er in den letzten 50 Jahren durchlaufen hat, kann sich Arnold Kaiser erinnern. „Angefangen habe ich in der Motoren-Reparaturwerkstatt bei Herrn Maier. Hier hat es mir gleich von Beginn an großen Spaß gemacht. Ich habe überwiegend Motoren überprüft und elektrische Bauteile ausgewechselt“, berichtet er. Fragt man Herrn Kaiser heute, hat ihm wirklich jede Station, die er durchlaufen hat, Freude bereitet. Nach etwa fünf Jahren hieß es für ihn, Schaltschränke elektrisch verdrahten und in Betrieb nehmen, danach dann Leiterplatten bestücken und löten.

Was die Kollegen in Thailand sagen

Noch bevor die Firma als Motoren-Entwicklungszentrum „PM DM“ ins Villinger Industriegebiet Herdenen zog, begann Arnold Kaiser mit seinem wichtigsten Aufgabengebiet, das bis zur Rente sein Haupttätigkeitsfeld bleiben sollte: dem Bau von Magnetisierungsspulen. „Die Mitarbeiter in unserer Fertigung in Thailand sagen immer, ich bau’ die besten Hochglanz-Spulen. Darüber bin ich jedes Mal aufs Neue stolz“, so Kaiser.

Dem Umzug des Unternehmens nach Villingen stand er erst skeptisch gegenüber, aber er wollte der Firma um jeden Preis treu bleiben und fährt daher seit 2000 täglich von Dürbheim nach Villingen. „Ich hätte mir keine andere Firma und keine anderen Kollegen wünschen können. Einmal im Jahr habe ich für meine Abteilung auch immer ein großes Sommerfest mit Grillen bei mir Zuhause organisiert.“ Die Tradition will Kaiser auch in der Rente noch fortführen: „Sobald Corona es wieder erlaubt natürlich.“ (pm)