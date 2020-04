„Arche“-Team macht Kindern und Eltern Mut

„Jeder Regenbogen ist ein Lächeln, das daran erinnert, dass nach trüben Tagen die Sonne wieder scheint.“ Mit dieser mutmachenden Botschaft wendet sich das Team der katholischen Kindertagesstätte Arche in ihrem neuen Bastelheft an Kinder und Eltern.

Wie alle anderen Kindergärten in Aldingen und darüber hinaus, hält auch die „Arche“ während der Corona-Krise Kontakt zu Kindern und Eltern und versucht für sie da zu sein. Für die Anfragen ratsuchender Eltern ist man telefonisch erreichbar. Per E-Mail, Post und auch persönlich wird die Ideenkiste versandt. Dort gibt es Tipps für die sinnvolle Gestaltung des Alltags mit Spielen, Suchbildern, Bastelanregungen, Bewegungs- und Sportspielen. „Es ist uns wichtig“, so „Arche“-Leiterin Regina Wonde“, dass die Kinder die Familienzeit in guter Erinnerung behalten“.