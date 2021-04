Arche-Kinder feiern gemeinsam Ostern

Trotz Pandemie ist in der Kita Arche gemeinsam Ostern gefeiert worden. In jeder Gruppe hatten sich die kleinen und großen Osterhasen so einiges für eine schöne Feier einfallen lassen, so eine Pressemitteilung.

Die ganze Woche schon duftete das Haus nach selbstgebackenem Fladenbrot und Osterplätzchen. Außerdem hörten die Aldinger Kinder die verschiedenen biblischen Geschichten, welche sie an Ostern heranführen sollten.

Am Gründonnerstag fand in den Gruppen die große Osterfeier statt. Die Erzieherinnen hatten sich laut Pressemitteilung verschiedene Möglichkeiten einfallen lassen, gemeinsam mit den Kindern die Geschichte des Kreuzwegs und der Auferstehung zu erarbeiten.

So entstanden wunderschöne Legebilder in allen Gruppen, welche den Kindern die Geschichten anschaulich machten.

Anschließend stärkten sich alle mit einem reichlichen Osterfrühstück.

Hier konnten sich die Kinder ihre selbstgebackenen Plätzchen, bunten Eier und leckeren Brotschlangen schmecken lassen bevor es anschließend nach draußen ging.

Im Garten hatte der Osterhase für jedes Kind ein Nestchen versteckt. Die Kinder haben sich besonders über ihren Fund und ihre Geschenke gefreut und starteten anschließend stolz und voller neuem Wissen in die Osterfeiertage, so die Pressemitteilung.