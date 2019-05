Arche bekommt zum dritten Mal BeKi-Zertifikat

Seit zehn Jahren wird das BeKi-Zertifikat für bewusste Kinderernährung der Landesinitiative Baden Württemberg verliehen. Bereits zum dritten Mal ging sie nun an die die katholische Kindertagesstätte Arche Aldingen. „Eine gute Ernährung in all ihren Facetten ist ein zentrales Feld der frühkindlichen Bildung. Die Kitas, die sich durch unsere Landesinitiative zertifizieren lassen, geben diesem Thema ein ganz besonderes Gewicht. Sie zeigen, dass ihnen ein ausgewogenes Speisenangebot und ein genussvolles Essverhalten wichtig sind“, sagte die Staatssekretärin im Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz, Friedlinde Gurr-Hirsch MdL bei „Zehn Jahre BeKi-Zertifikat“ in Stuttgart.

„Essen und Trinken sind im Orientierungsplan für Kindergärten in Baden-Württemberg fest verankert. Bei den Mahlzeiten wird die Sprache gefördert, beim Einkauf und der Zubereitung die Entwicklungsfelder Sinne und Denken“, sagte der Staatssekretär im Ministerium für Kultus, Jugend und Sport, Volker Schebesta MdL laut einer Pressemitteilung. Von der intensiveren Arbeit durch die Zertifizierung profitierten Kinder, Eltern und das Team der Einrichtung gleichermaßen, betonten Gurr-Hirsch und Schebesta.

Die Arche wurde von Gurr-Hirsch vor zehn Jahren als erste Einrichtung in Baden-Württemberg zertifiziert. Leiterin Regina Wonde, Katharina Streib und Ralf Schräpel berichteten über ihre Erfahrungen: „In unserer Ganztageseinrichtung ist Essen eine ganz besondere Verantwortung. Der Ansatz von BeKi, dass Essen mit Freude und Genuss vermittelt wird und hierbei auch die Eltern, ganz praktisch unterstützt werden, ist in unserer Kindertagesstätte besonders wertvoll.“ Viele Eltern seien verunsichert, hier setze BeKi an und vermittele praktische Hilfen und Sicherheit, die eine Verankerung im Alltag ermöglichen. „Für die Pädagogen der Arche ist BeKi mittlerweile eine Haltung zum Essen, zu unserer Umwelt und zur eigenen Person.“ Außerdem habe das BeKi Konzept allen Mitarbeiterinnen viele neue Wege gezeigt, wie das lebendige Klassenzimmer Bauernhof, neue Projektansätze wie die Küchenwerkstatt, wöchentliche Highlights wie den Sinnestag und den Ausbau des Nutz- und Sinnesgartens.