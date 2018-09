Arbeiten an der Weiherstraße gehen gut voran

Die Bauarbeiten an der Weiherstraße in Frittlingen , die im Zuge des neuen Einbahnrings in der Ortsmitte umgestaltet wird, liegen gut im Zeitplan. Die Ver- und Entsorgungsleitungen für Wasser und Abwasser sowie für Gas wurden inzwischen verlegt.

Die Baufirma baut derzeit den Unterbau für die Straße, die zukünftig nur noch eine Fahrspur hat, und für die anschließenden Park- und Hofflächen ein. Bald werden die Randsteine gesetzt, die dann den genauen Straßenverlauf zeigen. Die Gehwege und Parkierungsflächen werden dann gepflastert. Derzeit führt die Gemeindeverwaltung Gespräche mit den Anwohnern, damit diese möglichst ihre Hofflächen auch mit dem gleichen Pflasterbelag neu gestalten, damit ein einheitliches Bild entsteht. Die Bauarbeiten an der Straße sollen noch diesen Herbst fertiggestellt werden. Im kommenden Jahr wird dann der letzte Abschnitt – in der Hauptstraße – für den Einbahnring in Angriff genommen.