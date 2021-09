Aquasol öffnet nach Corona-Pause wieder

Nach langer Corona-Pause öffnet das Sole- und Freizeitbad aquasol am Dienstag, 14. September, wieder seine Pforten mit eingeschränktem Badebetrieb. Dauerhaft geschlossen bleibt jedoch das reparaturbedürftige Sole-Außenbecken. Eine Sanierungsstudie für das insgesamt knapp 60 Jahre alte Bad hat nun ergeben, dass ein Neubau in Summe günstiger käme als die absehbaren umfangreichen Erneuerungarbeiten.

Auch im Freibad müssten in den kommenden Jahren hohe Summen in die Sanierung fließen, so eine Pressemitteilung. Aus diesem Grund soll gemeinsam mit der Stadt Rottweil ein Konzept für einen Neubau entwickelt werden.

In den vergangenen Jahren stieg der Instandhaltungsaufwand für den Betrieb der beiden Rottweiler Bäder stetig. Die Energieversorgung Rottweil (ENRW) als Betreiberin musste immer höhere Verluste ihrer Bädersparte ausgleichen. Die durch Corona bedingte Schließzeit wurde deshalb genutzt, um externe Fachleute mit einer umfassenden Sanierungsstudie für das aquasol und das Freibad zu beauftragen.

„Die Analysen zeigen, dass aufgrund der langen Betriebszeiten und der hohen Beanspruchung durch die Sole, wesentliche Gebäude- und Anlagenteile des aquasol am Ende ihrer Nutzungsdauer angekommen sind“, fasst ENRW-Geschäftsführer Christoph Ranzinger zusammen: „In den kommenden Jahren wären wir gezwungen, enorme Summen in das Gebäude zu investieren, um weiterhin einen attraktiven Badebetrieb zu gewährleisten.“

Handlungsbedarf

Aus diesem Grund sieht Oberbürgermeister Ralf Broß Handlungsbedarf: „Die Analysen der ENRW haben klar aufgezeigt, dass die Stadt Rottweil die Weichen für ein neues Bäderkonzept rechtzeitig stellen muss. Die Zukunft beider Bäder muss nun nach jeweils jahrzehntelanger Nutzungsdauer in unseren Fokus rücken.“ Ein fundiertes Konzept für einen Neubau unter Beteiligung der Bürgerschaft ermögliche es, nachhaltig zu investieren und langfristig sowohl ökologische als auch wirtschaftliche Aspekte zu berücksichtigen. „Wir sprechen hier aber von einer mittelfristigen Umsetzung in der zweiten Hälfte der 20er Jahre“, macht Broß deutlich, dass das aquasol den Bürgerinnen und Bürger noch eine ganze Weile erhalten bleibt.

Der Badebetrieb geht also weiter, bis auf gewisse Einschränkungen: „Aufgrund der Faktenlage bitten wir um Verständnis, dass ab sofort das Sole-Außenbecken geschlossen bleibt“, erklärt Ranzinger, „es macht keinen Sinn, dieses nun noch für mehrere Millionen Euro zu sanieren.“ Vertretbare kleinere Investitionen in die Attraktivität des Bades sind hingegen weiterhin vorgesehen.

So dürfen sich die Badegäste nach Wiedereröffnung über einige Highlights freuen: Der Eingangsbereich wurde bereits im vergangenen Jahr während der coronabedingten Schließung grundlegend erneuert. Darüber hinaus erwartet die Besucherinnen und Besucher eine komplett neue Riesenrutsche mit rund 130 Metern Länge. Auch die vom Deutschen Sauna Bund ausgezeichnete aquasauna steht endlich wieder zur Verfügung. Besitzer von Jahreskarten fürs aquasol erhalten eine Verlängerung über die gesamte Schließzeit.

Einlassregeln

Der Badebetrieb im aquasol findet bis auf weiteres aufgrund der Corona-Pandemie eingeschränkt statt. Im Folgenden sind die wichtigsten Regeln aufgeführt:

Zutritt ins aquasol und der aquasauna erhalten ausschließlich Badegäste, welche: eine vollständige Impfung gegen das Corona-Virus oder einen negativen Schnelltest (nicht älter als 24 Stunden) einer offiziellen Stelle oder einen negativen PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) oder eine Schülertestung belegbar durch einen gültigen Schülerausweis oder eine Genesung einer Covid-19-Erkrankung, bestätigt mittels PCR-Labortest (nicht älter als sechs Monate) oder ärztlichem Dokument vorweisen können (3G-Regelung). Die Nachweise sind ab einem Lebensalter von sechs Jahren vorzulegen

Tickets sind ausschließlich vor Ort erhältlich und ohne Voranmeldung. Es gelten wieder die normalen Öffnungszeiten von 10 bis 22 Uhr. Um die Kontaktnachverfolgung für das Gesundheitsamt in Rottweil zu gewährleisten, verwendet das aquasol die „Luca-App“. Die Anzahl an Besucher im Bad und in der aquasauna ist auf maximal 450 Badegäste begrenzt. Die aktuelle Auslastung lässt sich auf der Website des aquasol einsehen: www.aquasol-rottweil.de.