Aquaplaning-Unfall durch auf Neckarburg-Brücke

Aufgrund von Starkregen und nicht angepasster Geschwindigkeit, so die Polizei, ist es am Dienstag gegen 21 Uhr zu einem Unfall auf der A81 zwischen den Anschlussstellen Rottweil und Oberndorf gekommen.

Ein 51-jähriger Opel-Fahrer fuhr laut Polizeibericht auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Stuttgart. Im Bereich der Neckartalbrücke, kurz vor der Tank- und Rastanlage Neckarburg-Ost, herrschte zu diesem Zeitpunkt Starkregen. Weil der Autofahrer für die Straßenverhältnisse zu schnell fuhr, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte mit der Fahrzeugfront in die rechte Schutzplanke. Von dort wurde sein Auto abgewiesen und geriet nach links, wo es gegen die Mittelschutzplanken prallte. Der Wagen blieb schließlich im befestigten Mittelstreifen stehen. An den Schutzplanken sowie am Opel entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

Verletzt wurde niemand. Während der Unfallaufnahme musste der linke Fahrstreifen komplett gesperrt werden.