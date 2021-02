Antrommeln, Ansäen, Narrenmarsch: So leicht lassen sich Denkinger Narren die jährliche Regentschaft nicht nehmen

Corona verhindert öffentliche Veranstaltungen. Doch die Fasnet steht nun mal da im Kalender, wo altes Brauchtum praktiziert wird. Um närrische Stimmung und Fasnet trotzdem aufkommen zu lassen, hat sich die Denkinger Narrenzunft einige Aktionen ausgedacht. Sie will die Bürger und vor allem die über 500 Kleidlesträger und Narren dazu ermutigen mitzumachen, um so trotz allem gemeinsam ein paar lustige Tage zu erleben und zu feiern.

Der erste Aufruf geht an die Hausbesitzer: „Schmückt eure Häuser vom Schmotzigen bis zum Fasnetdienstag. Zum Beispiel können aus den Christbäumen Narrenbäume entstehen mit einer Dekoration aus Narrenbändeln, Puppen, Narrenfiguren und der Narrenfahne“. Die Narrenzunft würde sich auch über entsprechende Fotos freuen, um diese auf der Homepage zu veröffentlichen.

Richtig los geht es dann mit dem Antrommeln am Schmotzigen um sieben Uhr. Alle Mitmacher und Narren gehen um sieben Uhr vors Haus und trommeln fünf Minuten, was das Zeug hält. Täglich vom Schmotzigen bis Fasnetdienstag erschallt dann aus jedem Haus um 13.30 Uhr der Narrenmarsch, sodass ein großes Platzkonzert im Dorf entsteht. Hierbei können auch gleichzeitig das Haus und die Wohnung gelüftet werden.

Alle Fuhrmänner mit Egge und Material, Ansäfrauen und Narren, die sich sonst am Schmotzigen beim Ansäen beteiligen, sollen dieses Jahr punkt 13.35 Uhr in ihrem eigenen Garten, ob bei Wind oder Schnee, ansäen und dazu das Hackerlied singen. Hierzu verleiht die Narrenzunft die Hackerkleider. Die an die Narrenzunft eingesandten Videosequenzen werden zu einem Film zusammengeschnitten und veröffentlicht.

Den Höhepunkt der diesjährigen Kampagne bilden natürlich wieder die beiden Narrensprünge am Montag und Dienstag. Es ist bestimmt lustig, wie sie zu den Klängen des Denkinger Narrenmarsches an beiden Tagen ab 13.30 Uhr zu Hause, im Haus oder ums Haus und im Garten im Häs und Maske jucken. Für Fotos oder Videos bekommen diese Narren den diesjährigen Narrenbändel nach Hause zugestellt als Belohnung. Da es keine Kinderfasnet gibt, sollen sich alle Kinder am Fasnetdienstag verkleiden und sich an den Fenstern und Haustüren zeigen. Wer keine Veröffentlichung der eingesandten Fotos will, sollte dies dazu schreiben.

Die große Verlosung am Fasnetsmontag wird dann auf den 1. Mai 2021 verschoben. Der erste Preis ist wie immer ein Denkinger Narrenhäs. Weitere wertvolle Preise befinden sich ebenfalls in der Verlosung. Lose können jetzt schon bei den Narrenräten erworben werden. Wer für sein Kind ein Kinderhäs für zu Hause ausleihen möchte, kann dies gerne am 6. Februar ab 13 Uhr im Narrenstüble machen. Hierbei sollten jedoch die Coronavorschriften beachtet werden.

Die Narrenzunft hofft, dass viele bei den Aktionen mit dabei sind und so gemeinsam, wenn auch aus der Ferne, eine schöne Fasnetszeit erleben können.