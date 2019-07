Anja Rudolf wird die neue VHS-Leiterin in Rottweil

Dr. Anja Rudolf wird die neue Volkshochschulleiterin in Rottweil. Voraussichtlich wird sie die Leitung im Januar 2020 antreten und damit Nachfolgerin von Andreas Frankenhauser, der Rottweil bereits Ende März verlassen hatte. Interimsweise wird die Volkshochschule derzeit von Eva Schumacher geleitet.

Rudolf ist 1968 in Bonn geboren und lebt in Villingen-Schwenningen. Seit 2007 ist sie Leiterin des Fachbereichs Kunst, Kultur und Kreatives Gestalten an der Volkshochschule Tuttlingen. Sie studierte im Hauptfach Kunstgeschichte, im Nebenfach Archäologie, Philosophie und Städtebau an den Universitäten Bonn und Wien. Nach dem Magisterabschluss promovierte sie im Jahr 2000. Neben ihrer aktuellen Tätigkeit an der Volkshochschule Tuttlingen ist Anja Rudolf vielfältig engagiert. Unter anderem wirkt sie als freie Journalistin.

2005 gründete sie „Kunst*Vermittlung*Konzeption“ und widmete sich damit diversen inklusiven und integrativen Vermittlungsprojekten, Kunstausstellungen oder der Inventarisierung von Sammlungen und Nachlässen. Dazu gehören regelmäßig Publikationen, Führungen und Einführungen. 2019 gründete sie „Die Kleine Kulturschmiede“ als Kultur-Vermittlungsstätte für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Unter anderem war Anja Rudolf für das Wallraf-Richartz-Museum in Köln, für das Franziskanermuseum und die städtische Galerie Villingen-Schwenningen sowie das Deutsche Uhrenmuseum Furtwangen tätig.

Auf die Leitungsposition der Rottweiler Volkshochschule hatten sich 27 Bewerber gemeldet. Der Personalausschuss des Rottweiler Gemeinderats entschied sich für Dr. Anja Rudolf. Oberbürgermeister Ralf Broß und Kultur-Fachbereichsleiter Marco Schaffert freuen sich über diese Entscheidung. „Anja Rudolf hat mit einer Vielzahl an neuen Ideen für unsere Volkshochschule gepunktet und kann eine umfangreiche Vorerfahrung im Volkshochschulwesen, wie auch im kunstgeschichtlichen Bereich vorweisen“, erläutert Broß die Entscheidung. In der Region ist Anja Rudolf eng vernetzt, sodass ihr hervorragender Ruf auch in Rottweil bekannt sei.