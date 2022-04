Angler ziehen viele Forellen an Land

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Denkinger Angelverein hat seine Mitglieder zum Angeln an den Riedbachweiher eingeladen. Trotz des eiskalten Wetters folgten viele Angler der Einladung und freuten sich, nach langer Zeit wieder einmal gemeinsam am idyllischen Weiher zu sitzen. Auch die Jungangler mit ihrem Betreuer Josef Malinger waren dabei. Wer schon lange nicht mehr am Weiher war, staunte über die abgenagten Baumreste durch den seit einiger Zeit auf der Weiherinsel wohnenden Biber.

Vorsitzender Dieter Braun kürte Volker Schneck mit dem schwersten Fang - einer Forelle mit 1697 Gramm - zum Vereinsmeister. Ihm folgte Berthold Hafer mit einer Forelle von 1568 Gramm und der Dritter wurde Rudi Eisenreich mit einem Fisch von 1446 Gramm.

Bei den passiven Mitgliedern drillte Herlinde Groß eine Forelle mit 1241 an Land und wurde Erste. Elias Overhage folgte knapp mit einem 1221 Gramm schweren Fisch und Hubert Schirmer freute sich als Drittplatzierter mit einer Forelle von 510 Gramm.

Bei den Junganglern wurde Janik Malinger mit einer Forelle von 1158 Gramm Sieger. Lennart Wolfsberger zog eine Forelle mit 674 Gramm an Land und Sophie Groß als einziges Mädchen wurde Dritte mit einer Forelle von 621 Gramm.