Angler wenden Fischsterben ab

Die 23 anwesenden aktiven Mitglieder haben am Freitag in der 36. Jahreshauptversammlung des Angelvereins Denkingen im Gasthaus „Krone“ den seit 18 Jahren amtierenden Vorsitzenden Rudi Sagemann für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt.

Auch als Gewässerwart wurde Sagemann bestätigt. Kassenverwalter Kurt Klaiber und die beiden Kassenprüfer Henrik Groß und Werner Tietz wurden wieder gewählt. Als Beisitzer wurden in geheimer Wahl Rudolf Eisenreich, Berthold Hafner und Thomas Betting gewählt. Der nach 36 Jahren aus der Vorstandschaft ausscheidende Alois Groß wurde mit einem Händedruck und Dank verabschiedet. Der Aufnahme von drei neuen aktiven Mitgliedern wurde zugestimmt und die Vereinsordnung geringfügig geändert

In seinem kurzen Rückblick bezeichnete der Vorsitzende Rudi Sagemann das Jahr 2018 als außergewöhnlich. Nicht nur, dass die 1200-Jahrfeier ein enormer Kraftaufwand für die ganze Gemeinde war, auch der Angelverein kam am Riedbachweiher an seine Grenzen. „Wir hatten sechs Monate Sommer mit großer Hitze und ohne Niederschlag“, so Sagemann. „Der Wasserstand im Riedbachweiher sank stark ab. Dank der von Dieter Braun und Daniel Merkler konstruierten Solarumwälzpumpe konnte ein Fischsterben abgewendet werden.“

Schriftführer Dietmar Ulrich fasste alle Aktivitäten des Vereins vom Anfischen bis zum Jahresabschluss zusammen. Die Berichte von Jugendwart Sepp Malinger und Kassenwart Kurt Klaiber fielen sehr positiv aus.

Messungen bestätigen Sauerstoffgehalt

Interessant war der Bericht von Gewässerwart Daniel Merkler. Er bestätigte durch Überprüfungen und Messungen am Riedbachweiher, dass dank der Umwälzanlage während der ganzen Hitzephase keine Fische eingegangen sind und der Sauerstoffgehalt immer gut war. Dieses Ergebnis wurde durch Messungen der Realschule Spaichingen in einer Projektarbeit bestätigt.

Bürgermeister Rudolf Wuhrer beantragte die Entlastung der Vorstandschaft. Aus den Berichten wurde deutlich, dass im Verein viel gearbeitet wird. Dies funktioniere jedoch nur, wenn eine gute Harmonie und Kameradschaft gepflegt werde, lobte der Bürgermeister die Vereinsmitglieder.

Das Anfischen soll witterungsbedingt Ende März oder Anfang April stattfinden, informierte der Vorsitzende. Die Vereinsmeisterschaft wurde auf den 27. April festgelegt. Beim Gasthaus „Krone“ findet am Gründonnerstag wieder ein Fischverkauf statt. Am 19. Mai Fischerfest am Riedbachweiher mit Kameradschaftsfischen und Besuch bei den Angelvereinen Trossingen und Aixheim am 5. Mai und 26. Mai.

Verein legt Blumenwiese an

Etwas ganz Besonderes konnte der Vorsitzende berichten. Nach Rücksprache und Zusage von Bürgermeister Rudolf Wuhrer soll das Brachland beim Riedbachweiher, das dem Angelverein gehört, als Wildblumenwiese angelegt werden. Sobald es die Witterung erlaubt werden die Mitarbeiter vom Bauhof das Grundstück entsprechend herrichten und einsäen und damit ein Paradies für viele Insekten schaffen.

Gleichzeitig regte Sagemann an, dass die Mitglieder mit Garten ebenfalls mit einem Stück „Blumenwiese“ einen Beitrag zur Erhaltung der Insekten leisten können.