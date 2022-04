Angebote und Termine für Geflüchteten aus der Ukraine

Auch in Aldingen treffen weiterhin Geflüchtete aus der Ukraine ein. Die Verwaltung bietet zusammen mit Helfern Unterstützung bei Registrierung und Formalitäten, Unterbringung, Ausstattung, Schul-Anmeldungen sowie weiteren Themen an.

Im Evangelischen Gemeindehaus in der Steigstraße 7 findet immer montags von 13 bis 14 Uhr ein Planungs-Treffen statt und freitags von 14.30 bis 16.30 Uhr ein Begegungscafé. Das teilt die Verwaltung mit.

Helfer vom Kraftsportverein und Ehrenamtliche unterstützen beim Einsammeln von Spenden-Möbeln für die Wohnungen, die im unmöblierten Zustand bezogen wurden. Im „Umsonst-Laden" im Integrationsbüro im Erdgeschoss des Rathauses können Kleidung und Haushaltswaren mitgenommen werden. Auch dort sind Helfer und Helferinnen im Einsatz.

Immer dienstags von 10 bis 12 Uhr findet im Evangelischen Gemeindehaus „Deutsch im Alltag“ mit Christiane Brückner statt. Ab Anfang Mai wird über die Volkshochschule ein Sprachkurs im Bürgersaal angeboten, der montags bis freitags am Vormittag stattfindet.

Am 3. April folgten laut Mitteilung der Verwaltung rund 140 Geflüchtete aus Aldingen und weiteren Gemeinden einer Einladung der Freien Evangeliums Christengemeinde Aldingen. Lucia Marquart stellte das Integrationsbüro vor. Ed Sievert, der erst vier Tage zuvor in Aldingen angekommen war, hielt einen Vortrag zum Thema Integration und die Anpassung an neue und schwierige Lebenssituationen.