Angebote der Firmen überschreiten teils deutlich den Kostenrahmen

Themen im Denkinger Gemeinderat sind die Sanierung Hintere Gasse sowie der Anbau Grundschule gewesen, der für die Realisierung der Ganztagsschule notwendig wird. Planer Josef Gassner hatte keine erfreulichen Nachrichten: Zum Teil sehe es bei den Handwerkern ganz schlecht aus. Inzwischen wurden die Gewerke ausgeschrieben, verschiedene Angebote seien mit einer deutlichen Überschreitung der Kostenberechnung abgegeben worden.

So schlug die Verwaltung vor, bei den Gipserarbeiten mit einer preislichen Abweichung von 86 Prozent, Schlosserarbeiten mit 32,4 Prozent, Dachdeckerarbeiten mit 35 Prozent und Fliesen/Natursteine mit 34 Prozent Mehrkosten die Ausschreibung aufzuheben. Es werde neu beschränkt ausgeschrieben bzw. „freihändig“ vergeben. Mit zwei Gegenstimmen wurde den Aufhebungen und der Vergabe folgender Gewerke zugestimmt: Erd-, Beton-, Maurerarbeiten gehen für 285 486 Euro an Iglu-Massivbau Aldingen, die Schreinerarbeiten wurden an die Firma Emminger, Deißlingen, für 34 210 Euro vergeben, der Sonnenschutz an KPF, Schramberg, mit 32 542 Euro, ebenso die Glaserarbeiten für 30 091 Euro, die Estricharbeiten führt Okatar, Merzig, für 18 145 Euro aus; die Außenanlage ging an Schöpfer, Meßkirch, für 39 468 Euro, und die Malerarbeiten führt Rombach-Merkt für 27 856 Euro aus. Im Gemeinderat wurden Bedenken wegen der hohen Kosten geäußert. Die Berechnung liege im Rahmen und das Ziel könne erreicht werden, versicherte Gassner.

Auch die Arbeiten für den Anbau Grundschule wurden ausgeschrieben. Da für das wesentliche Gewerk Maurerarbeiten kein Angebot abgegeben wurde, man angesichts der angespannten Lage auf dem Bausektor auch von einer beschränkten Ausschreibung keine Eingabe erwarten könne, beschloss der Rat einstimmig, die Ausschreibung aufzuheben und im Herbst 2020 neu auszuschreiben. Mit den günstigen Anbietern der anderen Gewerke sollen Gespräche dahingehend geführt werden, dass diese ihr Angebot auch für 2021 aufrechterhalten. Falls nicht, müssten diese Ausschreibungen ebenfalls aufgehoben werden. Auf Anfrage aus dem Rat teilte Bürgermeister Rudolf Wuhrer mit, dass sich am Start der Ganztagsschule nichts ändere. Die provisorische Lösung werde nun eben länger dauern als geplant.

Bereits vor einiger Zeit wurde im Rat beschlossen, am hinteren Ausgang der Mehrzweckhalle eine Videoüberwachung anzubringen. Bedingung war, dass sich die Sonnendach GbR zu 50 Prozent an den Kosten beteiligt. Diese hat nun angeregt, anstelle einer Kamera sogar zwei zu installieren. Das Gremium stimmte zu. Auf die Gemeinde kommen somit Kosten von 1 200 Euro zu.

Im Geoportal geoSEVICE sind alle Flächen und Grundstücke in der Gemeinde einsehbar. Bei der Kanalisation wurden die Leitungen und Schächte erfasst und können in das System eingepflegt werden. Der Gemeinderat beauftragte die Verwaltung mit der Einpflege der Kanalpläne in das Geoportal BM mit Kosten von 9 000 Euro.

Der Rat nahm vom Ergebnis des Workshops zum Projekt „Digitaler Landkreis Tuttlingen“ Kenntnis und bekannte sich ausdrücklich zum Ausbau 5G-Mobilfunk. Hierzu wurden im Landkreis vier Modellgemeinden ausgesucht, unter anderem Denkingen. Der Gemeinderat bekannte sich zu einer aktiven Bürgerbeteiligung und will sich zu gegebener Zeit Gedanken über ein geeignetes Beteiligungsmodell machen.

Das Bauen in Denkingen boomt: Der Rat gab sein Einvernehmen für weitere zwei Mehrfamilienhäuser auf dem Grundstück des ehemaligen Bauhofgeländes mit jeweils neun Wohnungen und Tiefgarage. Desweiteren entstehen in der Neulandstraße 5/1 bis 5/5 fünf Reihenhäuser mit Garagen, Technikzentrale und Stellplätzen.