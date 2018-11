Andreas Lewedey dirigiert Stadtkapelle Rottenburg

Der Dirigent des Musikverein Denkingen, Andreas Lewedey, leitet in diesem Jahr das Herbstkonzert der Stadtkapelle Rottenburg am Neckar. Es findet am Samstag, 24. November, um 20 Uhr in der Festhalle Rottenburg statt.

Nachdem das Engagement von Rainer Kropf als musikalischer Leiter zu Beginn der Sommerpause endete, konnte die Stadtkapelle Rottenburg für die anstehende Konzertvorbereitung den 28-jährigen Andreas Lewedey als sein Nachfolger gewinnen. Lewedeys musikalische Wurzeln liegen beim Musikverein Denkingen. Bereits mit zwölf Jahren leitete der junge Trompeter kleine Ensembles, bald auch das Jugendorchester. 2013 wurde er Chefdirigent seines Heimatvereins. Neben Meisterkursen bei Thomas Doss und Markus Theinert studierte er an der Musikhochschule Trossingen Schulmusik. Das Fach Blasorchesterleitung schloss er bei Prof. Stefan Halder mit der staatlichen Prüfung erfolgreich ab und sammelte zugleich Erfahrungen als Dirigent von Profi-Orchestern. Als Gastmusiker und Gastdozent knüpfte er bereits erste Kontakte zur Stadtkapelle Rottenburg.

„Das Ergebnis der gemeinsamen Probenarbeit kann sich hören lassen“, heißt es in der Konzertankündigung der Stadtkpalle Rottenburg. Folkloristische Soloparts durchziehen Ouvertüre, Suite und Finale der „Romanian Dances“ von Thomas Doss, spanisch angehaucht fordert die „Danza Sinfonica“ von James Barnes rasante Tempiwechsel. Im zweiten Konzertteil erklingen die dreisätzige „Theatre Music“ von Philip Sparke, die Medleys „Super Mario Bros.“ und „James Bond 007, das von Benny Goodman zum Jazzklassiker gemachte „Sing, Sing, Sing“ von Louis Prima rundet den Konzertabend ab.