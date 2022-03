Andreas Häse legt den Energiebericht im Gemeinderat vor

Der Energiebericht für 2021 ist von zahlreichen Besonderheiten geprägt. So führte Corona einerseits durch zeitweise Schließungen (Schule, Kindergarten, Turnhalle) beim Strom zu Minderverbräuchen, während durch häufiges Lüften (Schule und Kiga) der Gasverbrauch anstieg. Die von der Kommune verbrauchte Gasmenge ist laut einer Pressemeldung der Gemeinde mit 462 984 kWh wieder auf das Niveau der Jahre 2018/2019 angestiegen.

Doch sei der Vergleich mit Vorjahren schwierig. Zum einen sind die einzelnen Jahre „unterschiedlich warm“, zudem kamen weitere Gebäude hinzu (kleines Schulhaus 2015, 5. Gruppe im Kindergarten 2020). Ferner reduziert der moderne Brennwertkessel im Schulhaus seit 2019 den Verbrauch deutlich. Der größte Einzelverbraucher war auch 2021 die Turn- und Festhalle, gefolgt vom großen Schulhaus und dem Kindergarten. Beeindruckend ist die „Strombilanz“. Insgesamt verbrauchte die Gemeinde 2021 153 984 kWh Strom (VJ 168 943 kWh). Davon entfielen 47 Prozent auf die Wasserversorgung, 17 Prozent auf die Straßenbeleuchtung und 36 Prozent auf die kommunalen Gebäude. Allein durch die Umstellung der Straßenbeleuchtung auf LED (2015-2017) konnten seither jährlich rund 55 000 kWh und 14 000 Euro eingespart werden.

Die erste kommunale PV-Anlage auf dem Dach des Kiga zeigt, dass ein ähnlicher Quantensprung durch ein konsequentes Ausnutzen des PV-Potenzials möglich ist. Die kleine Anlage (9,9 kWp), deren Installation rund 15 000 Euro kostete, produzierte in 2021 immerhin 8980 kWh an Strom - mehr, als im Kindergarten verbraucht wurde und deckte damit 16 Prozent des gesamten Stromverbrauchs in allen kommunalen Gebäuden ab.

Dies zeige laut Bürgermeister Häse, welch enormes Potenzial in den bisher ungenutzten kommunalen Dachflächen schlummert. Daher werde derzeit vom Ing.Büro Breinlinger die Statik der Dächer der Schule und des Rathauses geprüft, auch bei der Turnhalle wolle er dies noch in seiner Amtszeit anstoßen. Sehr positiv hob er hervor, dass Schulleiterin Elke Timm bereit wäre, die PV-Anlage auf dem Schuldach aus den Budget-Überschüssen der Vorjahre zu finanzieren. Dadurch würden die im Haushaltsplan für die Schul-PV-Anlage bereitgestellten 15 000 Euro für eine zusätzliche Anlage auf dem Rathausdach frei.

Beim Wasserwerk wurden 72 881 kWh Strom benötigt, um etwa 82 500 m³ Wasser vom Egelsee in die beiden Hochbehälter beziehungsweise vom Karlsbrunnen zum Hochbehälter Risiberg zu pumpen. Die Kosten hierfür lagen bei rund 20 400 Euro. Rund die Hälfte wird beim PW Egelsee zum Befüllen des HB Niederzone gebraucht.

Da dieser Hochbehälter ein Fassungsvermögen von 500 m³ aufweist, bietet sich hier eine kleine Freiflächen-PV-Anlage geradezu an. Abgesehen von der Umweltentlastung könnten die Wassergebührenzahler so vermutlich bis zu 8000 Euro an Stromkosten pro Jahr sparen. Ein nach wie vor leider ungelöstes Problem stellt der hohe Stromverbrauch im Hochzonen-Behälter dar. Hier müssen noch Lösungen gefunden werden.

Leider verlief die Inanspruchnahme des kostenlosen „Energie-Checks“ für Gebäudeeigentümer bisher enttäuschend (2019: 3 / 2020: 11 / 2021: 1). Doch konnte er die Vereinbarung mit der Energieagentur Tuttlingen bis Ende 2022 verlängern. Angesichts der geradezu explodierenden Energiepreise gehe er davon aus, dass das Angebot 2022 verstärkt in Anspruch genommen wird.

Zudem setze er große Hoffnung in das „Projekt Ortskernsanierung“, das er dem Gemeinderat vorgeschlagen habe und an dessen Umsetzung intensiv gearbeitet wird. Neben der seit Jahren bewährten ELR-Förderung und dem vom Gemeinderat 2021 beschlossenen kommunalen Förderprogramm soll vom Gemeinderat noch bis zum Sommer 2022 ein Sanierungsgebiet beschlossen werden.

Wer dann in die Modernisierung von Gebäuden (Baujahr vor 1970) investiere, bekommt die Möglichkeit, zusätzliche „Steuerspar-Modelle“ zu nutzen. Er gehe davon aus, dass dadurch einige veraltete Heizungsanlagen und schlecht gedämmte Gebäude auf den Stand der Technik gebracht werden können, was sich positiv auf den Energieverbrauch und somit die Umweltbelastung auswirken wird.

So freue er sich auch über eine private Initiative im Ortsteil Risiberg dort einen Nahwärmverbund aufzubauen. Dadurch wird es möglich, insgesamt fünf Gebäude über eine einzige Hackschnitzel-Heizung zu beheizen, was unnötige Verluste mehrerer kleiner Kesselanlagen vermeide. Zudem werde klimaneutral ein in der Region nachwachsender Rohstoff zum Beheizen verwendet.