An der Stopp-Stelle nicht gestoppt: Unfall

An der Einmündung der Kreisstraße von Wellendingen in die B14 hat sich am Mittwochabend einen Unfall ereignet.

Eine 22-jährige Frau bog laut Polizeibericht mit ihrem Kleinwagen an der Stoppstelle hinter einem anderen Auto nach links in Richtung Aldingen ab, ohne erneut anzuhalten. Ein 21-jähriger in seinem Audi, der auf der B14 in Richtung Rottweil unterwegs war und Vorfahrt hatte, konnte einen Unfall nicht mehr verhindern und prallte deswegen gegen den Kleinwagen.

Der Audi wurde durch den Aufprall an der Front stark beschädigt. Das Auto der Unfallverursacherin an der linken Seite. Die Polizei schätzt den Schaden auf 10 000 Euro. Beide Autoinsassen blieben unverletzt.