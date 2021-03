Am Samstag gehen in Rottweil die Lichter aus

Weltweit stimmen Menschen, Städte und Unternehmen während der „Earth Hour“ 2021 für mehr Klimaschutz. Sie schalten während der Aktion des World Wide Fund For Nature (WWF) am Samstag, 27. März, um 20.30 Uhr für eine Stunde das Licht aus. Bekannte Bauwerke stehen in symbolischer Dunkelheit, darunter Wahrzeichen wie das Brandenburger Tor, der Big Ben in London und die Christusstatue in Rio de Janeiro.Auch Rottweil ist in diesem Jahr wieder dabei

Eine Stunde lang schaltet die Stadt die Beleuchtung an seinen wichtigsten Sehenswürdigkeiten ab, um ein Zeichen für den Umwelt- und Klimaschutz zu setzen. Einbezogen in die Aktion sind Schwarzes Tor, Hochturm, Kapellenturm und Altes Rathaus sowie der TK Elevator Testturm. Oberbürgermeister Ralf Broß regt die Bürgerinnen und Bürger dazu an, sich ebenfalls zu beteiligen: „Mit der Earth Hour setzen Menschen gemeinsam auf der ganzen Welt ein Zeichen für mehr Klimaschutz. Jede und Jeder kann sich mit dem symbolischen Lichtausschalten in den eigenen vier Wänden beteiligen.“ Dinner in the Dark, Verstecken spielen mit den Kindern, malen mit Leuchtfarben: Der WWF lädt alle ein, bei der Earth Hour digital mitzumachen und unter dem Hashtag #LichtAus und #EarthHour davon zu erzählen.

In Deutschland steht die weltweite Aktion 2021 ganz im Zeichen des Klimaschutzes. Die nächsten zehn Jahre seien entscheidend, um eine Eskalation der Klimakrise zu verhindern, so der WWF in einer begleitenden Pressemitteilung. Wenn es nicht gelinge, die Erderhitzung auf deutlich unter zwei Grad zu begrenzen, drohten katastrophale Konsequenzen für Mensch und Natur: Wetterextreme werden häufiger – Waldbrände, Dürren und Überflutungen heftiger. „Wir alle können am 27. März für eine Stunde ein Zeichen setzen, dass die Erderhitzung auch in Zeiten der Corona-Pandemie nicht vergessen ist“, so Rottweils OB.