Am Montag, 31. Januar, gibt es in Rottweil erneut eine Menschenkette

Sehr zufrieden zeigen sich die Veranstalter der Menschenkette vom vergangenen Montag von deren Verlauf. (Wir haben berichtet.) Deshalb wird am Montag, 31. Januar, erneut eine Menschenkette in der Oberen Hauptstraße gebildet.

Rund 600 Menschen versammelten sich am Montag zu einer angemeldeten Menschenkette in der Oberen Hauptstraße. Mit FFP2-Masken und Schals als Abstandhalter setzten sie so ein Zeichen gegen die immer größer werdende Zahl von „Spaziergängern“. „Wir haben dabei unser Ziel erreicht, die Obere Hauptstraße wieder zurückzugewinnen. Es war ein eindrucksvolles Zeichen, das hier gesetzt wurde“, erklärt FFR-Stadträtin Elke Reichenbach. Den „Spaziergängern“ wurde der Zutritt zur Oberen Hauptstraße verwehrt. „Dabei wurden aber erneut Rechtsstaat und Polizei von den Spaziergängern vorgeführt“ so Reichenbach.

Die Verfügung des Landratsamtes, Masken zu tragen, sei nahezu vollständig von den Teilnehmern ignoriert worden. Unerträglich empfanden es Reichenbach und Bruker, dass am Ende des Spaziergangs der Hitlergruß gezeigt wurde und „Wir sind das Volk“-Rufe zu hören waren. „Vielen Teilnehmern unserer Menschenkette stand das blanke Entsetzen ins Gesicht geschrieben, als sie dies hörten. Man spaziert nicht mit Nazis – niemals und nirgendwo“, so Bruker.

„Wir sind das Volk“ sei von den Demonstranten in der ehemaligen DDR gerufen worden, ehe die Pegida diesen Ruf übernommen habe. Inzwischen sei er ein beliebter Slogan, der bei Aufmärschen von Rechtsradikalen immer wieder skandiert werde. Für „Spaziergänger“, die ihre Kritik an den Coronamaßnahmen deutlich machen wollen, sei spätestens jetzt der Zeitpunkt gekommen, sich zu überlegen, von wem sie sich instrumentalisieren lassen und wessen politisches Geschäft sie mit ihren Spaziergängen erledigen, so Reichenbach und Bruker.

Deshalb wird am Montag, 31. Januar, erneut eine Menschenkette in der Oberen Hauptstraße gebildet. Beginn ist bereits um 17.30 Uhr. Die Menschenkette steht unter dem Motto „Ja zum Impfen statt Schimpfen! Ja zu Demokratie und Rechtsstaatlichkeit! Ja zu einem solidarischen Miteinander im Kampf gegen Corona!“ Wer sich hinter dieses Motto stellen kann, ist zum Mitmachen eingeladen. Es gilt Maskenpflicht und die Abstandsregel, die mit einem Schal, Tuch oder einem Transparent hergestellt wird. Auch wurde ein kleines kulturelles Programm vorbereitet.