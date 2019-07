„Am Anfang herrscht gewisse Skepsis“

Am Samstag, 13.Juli, wird im Rahmen des Schulfests der Grundschule Hausen ob Verena das Musical „Geisterstunde auf Schloss Eulenstein“ aufgeführt. Unser Mitarbeiter Lothar Dittes hat sich mit dem Organisator und Leiter des Musicals, Musiklehrer Christoph Hohl, unterhalten.

Herr Hohl, wie sind Sie auf die Idee gekommen, ein Musical hier in Hausen aufzuführen?

Seit März 2018 bin ich hier an der Grundschule in Hausen ob Verena angestellt. Hausen ist für mich nichts fremdes, denn ich dirigiere auch hier die Musikkameradschaft Hausen nebst Musikverein Denkingen. Studiert habe ich an der Musikhochschule in Trossingen und ich wohne auch in Trossingen. Wichtig ist für mich, dass alle Kinder ein Ziel haben, auf das alle hinarbeiten. Im Jahr 2003 habe ich als Kind selbst an diesem Musical mitgewirkt. Es hat keinen Sinn, ein Stück einzustudieren, das 100 bis 200 Akteure benötigt. Wir kommen bei diesem Stück mit 28 Kindern gut zu recht.

Wann haben Sie mit den Proben begonnen?

Im September 2018 wurde damit begonnen. Verstärkt wurde das ganze ab November, und ab Januar starteten die Szenenproben. Alle Klassen von der ersten bis zur vierten machen begeistert mit. Es ist ein gemeinsames Schulprojekt.

Wie war die Reaktion der Schüler und Eltern?

Am Anfang herrschte noch eine gewisse Skepsis. Die legte sich aber recht schnell, so dass eine klare Mehrheit sich für das Projekt entschieden. Die Kosten hierfür befinden sich im überschaubaren Rahmen, wogegen der größte Ausgabenposten für die Technik verbraucht wird.

Noch eine Frage zum Schluss. Wie geht es mit der „Zwergschule“ Hausen in Zukunft weiter?

Die kommenden Jahre sehen sehr gut aus. Im kommenden Schuljahr werden 13 neue Schülerinnen und Schüler aufgenommen. Es werden stabile Jahrgänge in den nächsten fünf Jahren kommen. Der Kindergarten hat ebenfalls eine neue Gruppe gegründet.