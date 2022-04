Altbau versorgt sich selbst

Ein 28 Jahre altes Haus, das mehr Energie erzeugt, als es verbraucht: Das haben sich rund 50 Gäste beim Tag der offenen Tür im „ Plusenergiehaus Altbau“ von Paul Dreher angeschaut.

Über den Tag verteilt gab es einige Führungen durch das Haus, bei denen Haus, Technik und Verbräuche anhand von umfangreichen Bildern, Diagrammen und Tabellen ausführlich erläutert wurden. Assistiert wurde Paul Dreher von der „Aktionsgruppe Klimaentscheid Aldingen“, bei der er Mitglied ist. Die Gruppe arbeitet darauf hin, daß Aldingen bis 2035 klimaneutral wird.

Seit elf Jahren betreibt Paul Dreher eine 7,5 KWP Photovoltaik-Anlage. Er sagt, es habe ihm gar nicht gefallen, dass er von den 8000 KWH Strom, die er im Jahr produziert, nur wenig selbst nutzte. „Gleichzeitig musste ich Gas für das Heizen und Benzin für das Autofahren einkaufen“, so Dreher. „Ich habe überlegt, wie ich den selbst produzierten Sonnenstrom besser nutzen kann. Deswegen habe ich mich beim Heizungsbauer beraten lassen, ob eine Wärmepumpe in meinem Haus möglich ist. Das Haus mit Fussbodenheizung hat einen moderaten Verbrauch. Die Berechnung des Heizungsbauers ergab das okay und so wurde im Jahr 2020 auf eine Luft-Wasser-Wärmepumpe umgestellt, die über 6 KW Heizleistung verfügt.“ Im Juli 2021 kam dann noch ein Elektroauto mit einer jährlichen Fahrleistung von rund 10 000 Kilometern dazu.

2021 hat die Photovoltaik 8103 KWH produziert und 3812 KWH wurden im Haus durch Haushaltsstrom, Wärmepumpe und Elektroauto verbraucht. Wäre da Elektroauto zwölf statt fünf Monate im Haushalt gewesen, hätte der Eigenverbrauch rund 800 KWH mehr betragen.

Häuser, die mehr Energie produzieren, als sie verbrauchen, werden im Neubau immer mehr zum Standart. Aber auch bei Altbauten ist das in vielen Fällen ohne energetische Sanierung des Gebäudes möglich. Und wer sein Elektroauto an der heimischen Solaranlage laden kann, fährt derzeit entspannt an den Preisschildern der Tankstellen vorbei.