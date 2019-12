Allerlei Selbstgemachtes auf dem Adventsmarkt

Beste Voraussetzungen für einen tollen Abend hat der Adventsmarkt in Dürbheim am Freitagabend gehabt. Es war etwas kalt aber trocken, so dass viele Menschen den Weg zum Weihnachtsmarkt am „Land Markt“ in der Schulstraße fanden.

Die Dunkelheit war angebrochen und ein schönes Bild von Ständen, die mit weihnachtlichem Schmuck und Lichtern dekoriert waren, schufen eine heimelige Atmosphäre. Zwei Schwedenfeuer sorgten für Licht und Wärme und auch Rauchschwaden. Neun Sände waren hinter dem Landmarkt aufgebaut. Es waren dies ein Getränkestand vom Landmarkt mit Glühwein und Waffeln, daneben gab es am Stand von Maria und Joe Bronner Weihnachtsdeko aus Ton und Holzspielzeug, Roland Mattes bot Holzgeschenkartikel an. Weihnachstdeko aus Beton, Papier und Babygeschenke verkauften Nora und Yvonne Kalmbach., Qun Li und Felix Wernz boten zum Verkauf selbst gewebte Tischdecken an. Werner Rometsch verkaufte Holzdekorationsartikel; Strickwaren, Stoffsachen und Weihnachtsgebäck wurden am Stand der Hospizgruppe zum Kauf angeboten und der Kindergarten Sankt Elisabeth verdiente sich den ein oder anderen Euro mit dem Verkauf von Likören und Bastelartikeln.

Das Bläserensemble des Musikvereins Dürbheim stimmte weihnachtliche Weisen an und da stand er, der Heilige Nikolaus mit seinem Knecht Ruprecht. „Drauß’ vom Walde komme ich her …“, sagte er und besonders die Kinder waren tief beeindruckt. Noch lange verweilten die Besucher auf dem gemütlichen Weihnachtsmarkt am Nikolausabend.