Alkohol: Führerschein weg

Anzeichen von Alkoholeinwirkung haben Polizeibeamte bei einem 68-jährigen Autofahrer festgestellt, den sie am Montagmittag gegen 13.30 Uhr in Gosheim anhielten und überprüften. Ein Alkoholtest ergab rund 2,4 Promille, weshalb die Polizisten ihn zur Entnahme einer Blutprobe in ein Krankenhaus brachten.

Anschließend wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Bis zur Entscheidung der Staatsanwaltschaft darf er keine führerscheinpflichtigen Fahrzeuge mehr fahren, so der Bericht der Polizei.