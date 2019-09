Aldingerin feiert ihren 105. Geburtstag

Am Mittwoch, 4. September, kann die älteste Bewohnerin des Seniorenzentrums Im Brühl, Aldingen, Margarete Gokel, ihren 105. Geburtstag feiern. Mit Spannung hat sie diesen Tag mit dem großen Programm erwartet. Freunde und Bekannte, darunter noch Studienfreunde aus Wangen, werden sie besuchen.

Im Namen der Gemeinde wird Bürgermeisterstellvertreter Martin Jetter, selbst ein langjähriger Freund der Jubilarin, und von der evangelischen Kirchengemeinde Erich Vosseler die Glückwünsche überbringen.

Die geistig noch rüstige Jubilarin bestätigt, dass es sich hier im Heim in ihrem schön eingerichteten Zimmer sehr gut leben lasse. Nicht alle Leute in ihrem Alter seien noch so fit, sagt Karin Korb, die für „Soziales und Betreuung“ im Seniorenzentrum zuständig ist. Als Rezept für ihr begnadetes hohes Alter nennt Margarete Gokel „einfach gesund leben. Und bei einem etwas jüngeren Ehemann bleibt man selber stets jung“, meint sie schmunzelnd. „Ein längerer Mittagsschlaf jeden Tag bleibt heute noch das einzige Rezept, neben der guten Betreuung hier“.

Allerdings kann sie kaum noch lesen, da die Augen nicht mehr mitmachen, und am Fernsehen habe sie wenig Interesse. Durch einen Sturz vor drei Jahren mit einem Oberschenkelhalsbruch sei es mit dem Laufen auch nicht mehr so weit her. Dafür habe sie einen bequemen Sessel, fast jeden Tag bekomme sie morgens und mittags Besuch, telefoniere viel mit ihren Freunden, und regelmäßig wird sie vom Friseur wieder schön gemacht. „Das Leben kann somit auch ganz anstrengend sein“, meint das Geburtstagskind.

Zehn Jahre möchte sie deshalb nicht mehr bleiben, sagte die in Säckingen bei Waldshut geborene Jubilarin. Nach der Volksschule in Säckingen besuchte sie sechs Jahre das Gymnasium, bevor sie die Ausbildung zur Säuglingsschwester machte.

Durch Versetzung ihres Vaters am Anfang des Krieges nach Freudenstadt arbeitete sie als kaufmännische Angestellte beim Finanzamt Freudenstadt, bis zur Heirat. Hier lernte sie auch ihren Mann Erlefried kennen. 1956 wurde geheiratet. Als Leiter der Beruflichen Schulen Rottweil zog das junge Ehepaar Ende 1950 nach Rottweil. Nach einem Zwischenstopp in Wellendingen wurde Mitte 1970 in Spaichingen ein Haus gekauft. Hier fühlte sich das Ehepaar Gokel sehr wohl und heimisch, bis der Ehemann am 5. April 2015 verstarb. Nur wenige Monate später zog Margarete Gokel in das Seniorenzentrum Im Brühl ein.