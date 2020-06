Aldingerin fällt auf Telefonbetrüger herein

Ein unbekannter Anrufer hat in der Nacht zum Mittwoch gegen ein Uhr eine 63-jährige Aldingerin auf deren Festnetzanschluss kontaktiert und gesagt, monatliche Zahlungen für ein durch sie abgeschlossenes Abonnement stünden aus. Die Frau stellte dies laut Polizei in Abrede. Der Anrufer entgegnete, dass die Kündigung des Abonnements mit Kosten in Höhe von 80 Euro verbunden sei. Die Frau ließ sich täuschen und zeigte sich am Telefon mit der Kündigung und den Stornierungskosten einverstanden. Zwischenzeitlich wurde die angeblichen Stornierungskosten ohne Ermächtigung von ihrem Bankkonto abgebucht. Das Opfer teilte den Sachverhalt dem Polizeirevier Spaichingen mit, wo ein Ermittlungsverfahren wegen Betrugs eingeleitet wurde.