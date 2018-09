Aldinger Wehr gewährt Einblicke

Nach dem Festakt zum Jubiläum 150 Jahre Aldinger Feuerwehr (wir haben berichtet) mit Weihe der ersten Fahne und des neuen Kommandowagens und Übergabe des Anbaus und renovierten Gerätehauses veranstaltete die Freiwillige Feuerwehr am Sonntag einen „Tag der offenen Tür“ mit vielen Vorführattraktionen.

Die Aldinger und zahlreiche Besucher aus dem Umfeld ließen es sich nicht nehmen, bei Führungen durch das Magazin hinter die Kulissen zu schauen und den Vorführungen zu folgen. So waren den ganzen Tag auch die Tische und Bänke im Magazin und im großen Vorhof belegt. Auch viele Feuerwehrkameraden von benachbarten Wehren machten einen Besuch. Der Sonntag wurde für die Aldinger Wehr zu einem tollen Erfolg.

Dazu trug auch das DRK Aldingen bei, zu dem eine besondere Beziehung besteht. Die Rotkreuzler mit Gruppenführer Heinrich Sapsky übernahmen in alleiniger Regie die Bewirtung der vielen Gäste. 25 Personen waren allein in der Küche beschäftigt, wobei die Vorbereitungen am Samstag von 20 Uhr bis nachts drei Uhr gingen. Es folgen zwei Stunden Schlaf und morgens ab fünf Uhr standen die Köche wieder in der Küche des Feuerwehrmagazins.

Bereits die Bildschirminfos im Alarmgang und Umkleideraum wurden von vielen Feuerwehrfans bestaunt. Neben der Vorführung einer Fettexplosion mit großen Feuersäulen durch die Brandschutztechnik Draxinger stellte diese auch eine Flaschenxplosion mit einer handelsüblichen Deodose vor und mahnte so zu sorfgältigem Umfang mit diesen Gegenständen. Moderiert wurden die Shows von Jugendwart Oliver Keller.

Historische Übung der Aixheimer

Großen Spaß machte die historische Übung der Feuerwehr Aixheim. Mit Signalen machte der Hornist auf den Brand des Rathauses Aldingen aufmerksam und alarmierte die Wehrmänner. Mit einem Spritzwagen aus dem Jahr 1880 und einem von einem Pferdegespann gezogenen Wassertank kamen die Feuerwehrleute in historischen Uniformen mit Messinghelm angerannt. Mit Muskelkraft musste das Wasser in die Schläuche gepumpt werden. Eine weitere Mannschaft holte mit einer Eimerkette zusätzlich Wasser. Auch einige markante Persönlichkeiten aus dem Publikum wurden eingespannt, denn das Rathaus sollte ja möglichst gerettet werden. „Feuer aus, Rathaus gelöscht“ verkündete der Hornist unter großem Applaus.

Einige Männer aus der Spaichinger und Aldinger Wehr demonstrierten gemeinsam einige Vorführungen am Übungsturm. Durch Abseilen am Turm wurde eine Selbstrettung gezeigt, und mit der Drehleiter der Spaichinger Wehr wurde eine Person aus der dritten Etage gerettet.

Die mit vielen historischen Feuerwehrautos, Löschfahrzeugen, Spritzwagen, Wasserpumpen und Drehleitern bestückte Ausstellung ließ nicht nur manches Feuerwehrherz hören schlagen.

Auch für die Kinder wurde einiges geboten. Bei einer Spielstraße mit Wasserspritzen konnten zukünftige Feuerwehrleute ihre Treffsicherheit erproben. Das Kinderkino zeigte von der Kindergruppe und Jugendfeuerwehr selbst gedrehten Filme. Auch das Kinderschminken war gefragt.