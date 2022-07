Aldinger Vitrine zunehmend beliebt

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Ähnlich wie bei der Buchbox schauen mittlerweile immer mehr Menschen am Yogagarten vorbei. In der Vitrine kann man oft schöne Sachen finden und nimmt sich mit, was man möchte. Alles ist kostenlos. Auch viele Ukrainerinnen haben schon entdeckt, dass es hier nette und auch nützliche Dinge gibt, die ihr provisorisches Zuhause etwas verschönern oder dringend gebraucht werden.

Für andere ist die Vitrine eine praktische und unkomplizierte Möglichkeit, übrige Dekoartikel, Hausrat und alles was reinpasst und noch sauber und heil ist, hier reinzustellen und anderen eine Freude zu machen (keine Kleidung, keine Lebensmittel). Die Vitrine ist durchgehend geöffnet und wird täglich gepflegt. Weitere Infos unter Tel. 07424/85002.