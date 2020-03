Aldinger Schule verabschiedet Konrektor Kurt Häberle

Die Gemeinschaftsschule (GMS) Aldingen hat jüngst ihren langjährigen Konrektor, Kurt Häberle, in den Ruhestand verabschiedet. Neue Konkrektorin ist Christine Müller.

Kurt Häberle war seit 1998 an der Aldinger Schule, die früher noch Grund- und Hauptschule Aldingen genannt wurde. Er habe durch sein vielseitiges Engagement nachhaltig das Schulleben geprägt, heißt es in der Pressemitteilung der Gemeinschaftsschule. Besonders wird sein Engagement in der Kooperation mit den Bildungspartnern in Aldingen erwähnt, da die Berufsorientierung eines der bedeutenden Standbeine der Aldinger Schule sei.

Durch sein umfangreiches technisches Wissen habe er an der Schule die mediale Ausstattung enorm voranbringen können, und habe dafür gesorgt, dass die Schule informationstechnisch schon früh einen hohen Standard erreicht habe. Zudem etablierte er mit Roland Heinisch eine „seit langem sehr fruchtbare Partnerschaft zwischen Schule und Museum Aldingen“.

Bei dem Festakt in der neuen Mensa der Schule waren neben dem Kollegium und der Familie Häberle auch der Schulrat Stephan Wohlgemuth, Bürgermeister Ralf Fahrländer und ehemalige Kollegen sowie Rektoren der umliegenden Schulen eingeladen. Umrahmt wurde die Feier von vielseitigen musikalischen Beiträgen und jeder Menge humorvoller und nachdenklicher Redebeiträge unterschiedlicher Lehrer und anderer am Schulleben Beteiligter.

Insbesondere wurde Kurt Häberle großer Dank für seine vielen tatkräftigen Jahre zuteil, gemischt mit einer großen Portion Wehmut und Abschiedsschmerz.

Häberles Freundlichkeit und seine überaus konstruktive Zusammenarbeit mit der Gemeinde Aldingen wurden besonders hervorgehoben. In großer gemütlicher Runde ließen sich alle Anwesenden nach dem Programm das festliche Buffet schmecken, das die Gemeinde vorbereitet hatte.

Zugleich wurde die ebenfalls seit dem Jahr 2000 an der Schule beschäftigte und in der Schulleitung tätige Christine Müller zur Konrektorin befördert.

Sie hatte schon vor fast zehn Jahren die Weichen für eine Umformung der Schulart in eine Gemeinschaftsschule gestellt und gelte daher bei allen Kollegen und im Gemeinderat als „die Vordenkerin und heimliche Chefin der GMS“.

„So bleibt bei allem frischen Wind, den sie als Konrektorin mitbringt“, so die Pressemitteilung der Schule weiter, „durch ihre Erfahrung auch die so wichtige Kontinuität gewährleistet, was nach den schulischen Veränderungen der vergangenen Jahre sicher nötig ist“. Sowohl in der Schulleitung, dem Kollegium und der Gemeindeverwaltung seien alle sehr froh, dass der Konrektorenwechsel so reibungslos ablief und es herrsche große Zufriedenheit bei allen Beteiligten, da man sich für die Zukunft der Aldinger Gemeinschaftsschule gut aufgestellt sehe.