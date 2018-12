Aldinger Schüler unterwegs - „Kalimera“ auf Zypern

Als erste Klasse an der Gemeinschaftsschule Aldingen durfte die 9b statt einer Abschlussfahrt in Klasse 9 eine Studienfahrt unternehmen. Sie führte nach Zypern, die drittgrößte Insel im Mittelmeer.

Nach einiger Recherche haten sich die Schüler selbst für dieses Reiseziel entschieden. Gemeinsam mit ihrer Klassenlehrerin Doris Gruhler und Schulsozialarbeiterin Sybille Strauß-Synesiou hatten sie Grundregeln vereinbart, die sie in jedem Fall einhalten wollten, damit sich alle aufeinander verlassen konnten. Trotz guter Organisation gab es schon vor dem Start ein erstes Hindernis, denn eine Mitschülerinnen hatte ihren Ausweis zuhause vergessen. Es war ein Spiel gegen die Zeit, Ersatzausweispapiere zu organisieren.

Grenzübertritt auf der Insel

In einem Hotel in Limassol untergebracht, standen drei Ausflüge auf dem Programm: A ersten Tag ging es in die geteilte Stadt Nikosia. Auf dem Weg dorthin machten sie Halt bei einem Heimatmuseum mit traditioneller Handwerkskunst. Reiseleiterin Dena erklärte, was und wie die Mitarbeiter hier arbeiteten. In der Teppichweberei durften sich die Schüler selbst an einen großen Webstuhl setzen.

Unvergessen wird der Grenzübertritt in den türkischen Teil der Stadt Nikosia bleiben. Seit dem Fall der Berliner Mauer ist Nikosia die letzte geteilte Hauptstadt der Welt.

Der zweite Ausflug führte ins Tróodos-Gebirge. Der dritte Ausflug gefiel den Schülern am Beste: In Páfos im Osten der Insel erwarteten sie drei riesige Felsen im türkisblauen Meer, dort, wo dem Mythos nach die Göttin Aphrodite aus dem Meer gestiegen sein soll. Eine Schülerin meinte beeindruckt: „Dies ist der schönste Ort, an dem ich jemals war!“