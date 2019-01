Aldinger Narrenumzug: Nicht nur die Zunft bereitet sich vor

Die Beschwerden der Anwohner nehmen die Narrenfreunde natürlich ernst, sagt Ralf Schräpel. Der Zunftmeister steckt mitten in den Vorbereitungen zum Jubiläumsumzug der Aldinger Zunft – aber auch die Polizei und die Besenwirtschaften bringen sich in Stellung. Zum 15. Mal werden rund 2000 Zuschauer und 2500 Hästräger am Sonntag, 3. Februar, ab 13.30 Uhr auf den Straßen der Gemeinde erwartet. „Es sind nicht mehr viele Beschwerden, in den letzten Jahren war vor allem die Sauberkeit ein Thema“, sagt Schräpel.

Wenn die Gläser im Schrank wackeln, das muss nicht sein Rald Schräpel

Manchmal erschwere zwar die Wetterlage das Aufräumen, die Narrenfreunde haben in den vergangenen Jahren jedoch direkt nach der Veranstaltung begonnen, die Straßen zu reinigen. „Wir haben den Besenwirtschaften nochmal gesagt, sie sollen ihren Bereich sauber halten.

Die Zünfte dürfen kein Konfetti oder Ähnliches schmeißen“, sagt Schräpel. Die Narrenfreunde versuchen auch auf andere Klagen der Aldinger einzugehen, „wir müssen aber auch immer schauen, wie weit das möglich ist“. Vor einigen Jahren war beispielsweise ein besonders lauter Wagen Teil des Umzugs, die Kritik der Anwohner folgte auf den Fuß. „Wenn die Gläser im Schrank wackeln, das muss nicht sein“, sagt Schräpel – die Lautstärke wurde runtergeschraubt.

Polizei hält sich zurück

Neben der Müll-Problematik waren vor allem die Straßensperrungen im Ortskern zwischen 11 und 18 Uhr in der Lagebesprechung mit Rotem Kreuz, Feuerwehr, Security-Firma und Bauhof in dieser Woche ein Thema. „Wir haben uns überlegt, ob es wirklich an jeder Sperrung einen Security-Mitarbeiter braucht“, sagt Schärpel. Das koste Geld und die Security-Leute dürfen rechtlich den Verkehr sowieso nicht regeln, so der Zunftmeister.

Die Genehmigung ist aber noch nicht gekommen, „die Straßenbaubehörde Spaichingen hat kein grünes Licht gegeben, und wir glauben nicht, dass es bis nächste Woche noch etwas wird.“ Kontroverse Inhalte habe es in der Lagebesprechung nicht gegeben, alle seien mittlerweile gut eingespielt. Unterm Strich will Schräpel jedoch vor allem eines: „Wir wünschen uns einfach ein großes und friedliches Fest.“

Die Schlößle-Bühl-Hexen können auch akrobatische Einlagen auf den Asphalt zaubern. (Foto: Narrenfreunde Aldingen)

Ein friedliches Fest – diese Erfahrung hat auch das Polizeirevier Spaichingen mit dem Umzug in Aldingen gemacht. „Wir hatten nur positive Erfahrungen mit dieser Veranstaltung“, sagt Nina Furic, Specherin des Polizeipräsidiums Tuttlingen. Der Streifendienst wird präsent sein, aber ein Alarmbereitschaft oder gar ein größerer Einsatz ist wie immer nicht geplant.

Wichtig seien der Polizei natürlich die Jugendschutzbestimmungen, sagt Furic. Wie Jugendliche vom Alkohol abgehalten werden, wie die Verkehrssicherheit gewährleistet ist und welche Sicherheitsbestimmungen für den Umzug selbst gelten, hat die Polizei bei der Lagebesprechung an die Veranstalter weitergegeben. „Die Zusammenarbeit lief immer gut“, sagt Furic. „Hoffentlich wird es wieder so unkompliziert ablaufen.“

Stressfaktor Besenwirtschaft

Das wünschen sich auch Claudia Matschijewski und ihr Mann Gerd, und natürlich gutes Wetter. Die beiden Aldinger betreiben in diesem Jahr schon zum sechsten Mal ihren Besen in der Schuraer Straße. „Wir wechseln uns jedes Jahr mit den Nachbarn ab, dieses Mal sind wir wieder dran“, erklärt Claudia Matschijewski. Sie ist kein Mitglied im Verein, die Entstehungsgeschichte ihres Besens ist dann doch relativ banal: „Der Verein kam vor Jahren auf uns zu und fragte, ob wir eine Besenwirtschaft eröffnen können. Unsere Lage ist ziemlich gut, direkt am Anfang des Umzugs.“

In diesem Jahr wird das kleine Festzelt im Hof der Familie aufgestellt – es gibt Rote Wurst, Schnitzel im Wecken, Glühwein, Punsch, Bier und vieles mehr. „Es ist jedes Mal ein kleiner Betrieb mit Freunden und den Nachbarn, wir brauchen immer vier bis fünf Helfer“, sagt Matschijewski.

Der Spaß, Wirt für einen Tag zu sein, sei in den letzten Jahren jedoch immer weiter verdorben worden. Immer mehr Bestimmungen, vor allem die Hygienevorschriften, ärgern die Matschijewskis. Die Öffnungs- und Schlusszeiten sowie die Preise werden von den Narrenfreunden vorgegeben, das sei noch völlig in Ordnung, meint Matschijewski. „Wir müssen das Jugendschutzgesetz beachten, klar.

Wirklich anstrengend sind die Hygienevorschriften. Einweghandschuhe, eine Möglichkeit, Hände zu waschen, Vorgaben für die Lagerung und Ausgabe von Lebensmittel. „Und in den nächsten Jahren würde auch noch das Plastikverbot greifen. Den Spülaufwand, den wir da hätten, wäre viel zu groß“, sagt Matschijewski. Die Gäste können sich daher schon mal verabschieden: Laut Claudia Matschijewski wird es dieses Jahr wohl die letzte Feier im Besen in der Schuraer Straße.