Aldinger Museum öffnet wieder ab 5. September

An den Sonntagen, 5. September, 19. September und 3. Oktober öffnet das Museum Aldingen von 14 bis 17 Uhr wieder für die Besucherinnen und Besucher. Das Museum zeigt die Plakat-Ausstellungen „Von der friedlichen Revolution zur deutschen Einheit“ und „Umbruch Ost – Lebenswelten im Wandel“.

Die Ausstellungen erinnern mit Texten und zeithistorischen Fotos und Dokumenten an den Protest der ostdeutschen Bürgergesellschaft gegen die SED-Diktatur und erzählen die Geschichte der deutschen Einheit in Ostdeutschland seit 1990 bis zur nahen Gegenwart, so die Pressemitteilung des Museums. Im Zentrum stehen die Umbruchserfahrungen der ehemaligen DDR-Bürgerinnen und -Bürger. Beide Ausstellungen sind von der Bundesstiftung für die Aufarbeitung der SED-Diktatur herausgegeben und mit Leihgaben aus Aldingen ergänzt.

Museum und Ausstellung sind am Sonntag, 5. September, Sonntag, 19. September und am 3. Oktober, von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt in die Sonderausstellungen und die Dauerausstellung des Museums ist frei. Bitte beachten Sie für Ihren Besuch im Museum die aktuellen Corona-Regeln, insbesondere die 3 G-Regel mit den erforderlichen Nachweisen.