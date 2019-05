Aldinger Mädchen und Jungen machen „Bibliotheksführerschein“

Den „Bibliotheksführerschein“ in der Gemeindebücherei Aldingen machen derzeit die Vorschulkinder des Kindergartens „Hand in Hand“. An vier Terminen werden sie laut Pressemitteilung spielerisch in die Nutzung der Bücherei eingeführt.

Initiiert hat das Projekt Praktikantin Birgit Schnasse. Die 15 Kinder, begleitet von Leiterin Daniela Kussmaul und Erzieher Michael Weiß, starteten zu einer Entdeckungsreise in die Welt der Bilder und Buchstaben. „Die Gruppe ist sehr interessiert,“ merkte Birgit Schnasse schnell. „Wichtig ist, dass die Kinder möglichst früh mit Büchern in Kontakt kommen und so die Begeisterung fürs Lesen geweckt wird,“ so Schnasse, „wenn sie dann in der Schule das Lesen lernen, wissen sie gleich, wo es immer wieder neue Bücher für sie gibt.“ Die Termine gestaltet sie deshalb abwechslungsreich: Vom Vorlesen, über die Geschichten reden, malen, Spiele machen geht es bis zum Kennenlernen der Standorte und der Büchereiordnung. Die Ausleihe zum Schluss einer jeden Stunde ist deshalb auch Bestandteil aller vier Termine: Jedes Kind darf sich ein Buch ausleihen, das dann im Kindergarten bleibt.