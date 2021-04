Aldinger können sich über neuen Marktplatz informieren.

Die Gemeinde Aldingen beteiligt sich auch in diesem Jubiläumsjahr am Tag der Städtebauförderung am 8. Mai, der jedoch pandemiebedingt nicht mit einer Präsenzveranstaltung stattfinden kann.

Die Gemeinde Aldingen bietet anlässlich des Tags der Städtebauförderung die Möglichkeit, sich über die Entwürfe zur Neugestaltung des Marktplatzes und die damit verbundene Neuordnung der Ortsmitte zu informieren. Dazu wir die Gemeinde ab dem 7. Mai sowohl im Amtsblatt, als auch in der Tageszeitung die Planungen vorstellen.

Über der Internetpräsentation www.aldingen.de sind die Pläne und eine Visualisierung des neuen Marktplatzes ebenfalls abrufbar. Neben dem neuen Rathausgebäude, welches das Herzstück des neuen Marktplatzes sind wird, sind die Ideen aus dem im Jahr 2015 abgehalten Bürgerworkshop in die Pläne mit eingeflossen.

Zusätzlich bietet die Gemeinde die Möglichkeit, die Planungen nach Terminabsprache im Bürgersaal einzusehen. Termine können telefonisch unter der Nummer 882-33 aus- gemacht werden, um die Pläne persönlich anschauen zu können.