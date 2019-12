Aldinger ist „Bestmeister“ seines Handwerks

Der Aldinger Cembalo- und Klavierbaumeister Peter Reinert ist bei der Meisterfeier der Handwerkskammer München und Oberbayern als „Bestmeister“ für seine hervorragenden Leistungen bei seiner Meisterprüfung geehrt worden. Sein Meisterstück war bei der Feier im ICM der Messe München auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Riem auch ausgestellt.

Damit hat sich Peter Reinert 35 Jahre nach Beginn seiner Ausbildung seinen Traum vom Meister erfüllen können. 1983, mit 18 Jahren, „war ich fest darauf programmiert, Pilot zu werden“, erzählt Peter Reinert im Gespräch mit dieser Zeitung. – Bis er dann eines Tages erwacht sei und auf einmal gewusst habe, dass er – wie sein Vater – Klavierbauer werden will. Er begann eine Lehre in Landshut, die er 1990 beendete. Doch der Plan, danach den Meister zu machen, zerschlug sich aufgrund äußerer Umstände wie dem Tod des Vaters. Doch dann, nach über 30 Jahren, als die vier Kinder von Peter Reinert erwachsen waren, entschloss er sich, den Meisterabschluss nachzuholen. Sein Meisterstück baute er in der Klaviermanufaktur Sauter in Spaichingen unter Aufsicht eines „Schaumeisters“, um es dann in der Werkstatt des alteingesessenen Münchner Klavierbaubetriebs Hirsch zu vollenden. In München hat er dann auch die praktischen und theoretischen Prüfungen abgelegt – und zwar so gut, dass er bei der Meisterfeier in München als einer von vier „Bestmeistern“ auf die Bühne geholt wurde. Er erhielt die Auszeichnung aus den Händen von Kammerpräsident Franz Xaver Peteranderl und Hauptgeschäftsführer Frank Hüpers.