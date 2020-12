Aldinger denken an Bewohner des Seniorenheims

„Wie könnt ich dein vergessen! Ich weiß, was du mir bist.“ Dieses Zitat von Hoffmann von Fallersleben steht stellvertretend für die vielen Menschen, die in der Weihnachtszeit den Bewohnern des Seniorenzentrum Aldingen mit ihren Geschenken und Aktionen eine kleine Freude bereiten wollen.

Auch im Seniorenzentrum Im Brühl in Aldingen wird das Weihnachtsfest 2020 in einem ganz anderen Rahmen gefeiert als sonst. Und da sind viele Personen, welche die Bürger der Einrichtung nicht vergessen haben.

Die beiden Auszubildende Cüneyd Sahin und Dennis Kornelsen von der Firma Hommel und Keller Präzisionswerkzeuge (beide lernen Industriekaufmann) haben zehn weihnachtlich geschmückte Tannenbäumchen gespendet. Der Schulleiter der Gemeinschaftsschule Aldingen, Bernhard Straile, hat eine Videobotschaft mit den besten Grüßen an die Bewohner geschickt. Wunderschöne Weihnachtssterne hat Blumenstube Aldingen von Michaela Krause gespendet.

Da in der Coronapandemie keine Gottesdienste gefeiert werden können, wurde die Abendmahlsfeier per Video-Streaming gefilmt und Mitarbeiterinnen vor Ort feierten in Kleingruppen mit den Bewohnern Abendmahl. Diese Vorgehensweise hat sich schon beim ersten Lockdown an Ostern bewährt.

Auch der alljährliche Adventsnachmittag mit Bürgermeister Ralf Fahrländer musste diesmal ausfallen. Doch die Gemeinde ließ es sich nicht nehmen, an die Bewohner einen kleinen Gruß zu schicken. Die Aldinger Kindergärten überraschten die Bewohner mit Liedern (natürlich im Freien) und brachten liebevoll gebastelte Kleinigkeiten für die sie mit. Auch die katholische und evangelische Kirchengemeinde bedachte die Senioren mit kleinen Geschenken.

„Besonders schön war es, dass die traditionelle Musik an den Adventssonntagen stattfinden konnte“, so Karin Korb. Die Bläser spielten mit weniger Musikanten und nötigem Abstand im Freien und erfreuten die Senioren mit Weihnachtsliedern.

Auf Grund der aktuellen Pandemie findet die Weihnachtsfeier der Bewohner ohne Angehörigen statt. Es besteht aber für die Angehörige die Möglichkeit, über Zoom teilzunehmen.

Da in diesem Jahr auch für die Mitarbeiter keine Weihnachtsfeier stattfinden kann, hat sich die Leitung der Einrichtung etwas besonders einfallen lassen. In einem extra eingerichteten Zimmer, das warm und heimelig wirkt, wurde ein Zimmer der Hoffnung und Zuversicht, für die Weihnachtszeit und das kommende Jahr, das hoffentlich besser wird wie das vergangene eingerichtet.

„Es ist schön zu wissen“, so Karin Korb, „dass auch in dieser schwierigen Zeit ein Zusammenhalt zu spüren ist“.