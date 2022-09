Aldinger Buchbox widmet sich Hobby und Sport

In der Aldinger Buchbox werden am Samstag, 10. September, neue Bücher ins Regal gestellt – diesmal zum Thema Hobby und Sport. So gibt es unter anderem folgende Bücher: Radrennsport – Technik und Taktik, 77 Dinge, die ein Radsportler wissen muss, Die Radsportmafia, Philipp Lahm: Der feine Unterschied, Jürgen Klinsmann: Meine Fußballschule, Alex Natan: Sport aus Leidenschaft, Gerhard Hess: Real Madrid- Club der Millionen, Reiner Calmund: Fußball bekloppt, Gerd Müller: Der Bomber der Nation, Dieter Kürten: Erinnerungen, Ilija Trojanow: Meine Olympiade. Bildbände über die Fußball WM und EM: 1966 England, 1974 Deutschland, 1978 Argentinien, 1982 Spanien, 1986 Mexiko, 1990 Italien, 1992 Schweden, 2016 Frankreich. Wir feiern Feste, Porzellanmalerei, Fenstermobiles, Geldgeschenke, Seidenmalerei, Fliesen und Platten legen, Das Kreuzstichbuch, Kicherhexen und Vampire, Lumix-Fotoschule, Neue Patiencen und Die schönsten Oldtimer 1900 – 1940. Weitere Informationen geben Elly Wagg-Langmeier, Telefon 07424/84957 (AB), und Rita Rechlin, Telefon 07424/85002 (AB).