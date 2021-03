Aldinger Buchbox lockt mit englischsprachigen Romanen

Ab kommenden Samstagnachmittag, 6. März, kommen neue Bücher ins Regal der Aldinger Buchbox am Marktplatz und zwar englischsprachige Romane, beispielsweise von Rosamunde Pilcher, James Baldwin, Jane Austen, Ken Follett, Elizabeth George, Nick Hornby, Richard Preston, Minette Walters, Stephen King. Außerdem dabei Disney – The Ultimate Visual Guide sowie Wörterbücher Englisch, Reiseführer und Bildbände von London, England, Schottland und Irland.

Der besondere Lesetipp: Ruth Rendell. Die englische Krimiautorin konstruiert meisterhaft Handlungen mit atemloser Spannung und kommt oft zu einem erschütternden Ende. Sie schildert menschliche Schwächen und hat die Fähigkeit zu schockieren. Ihre Bücher sind Reisen in die Abgründe der Seele. Ihn ihrem wohl besten Buch –Die Brautjungfer – einem Meisterwerk der unheimlichen Literatur - beschreibt sie atemberaubend, wie sich das Böse in das Leben ganz normaler Menschen schleicht. Zehn Bücher stehen von ihr in der Buchbox: Mord ist des Rätsels Lösung, Der Kuss der Schlange, Stirb glücklich, Dunkle Wasser, Der Pakt, Die Herzensgabe und Die Brautjungfer.