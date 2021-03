Aldinger Buchbox: Im Krimifieber mit Ingrid Noll

Ab kommenden Samstagnachmittag, den 20. März, stehen neue Bücher im Regal der Buchbox und zwar die literarischen Top Ten für diesen Monat: Martin Walser, Die Verteidigung der Kindheit, Ohne Einander, Arthur Miller: Brennpunkt, Elfriede Jelinek: Die Klavierspielerin, Edgar Allen Poe: Sämtliche Werke, Ulrich Plenzdorf: Die neuen Leiden des jungen W., Peter Handke: Drei Erzählungen, Philip Roth: Der menschliche Makel, Günter Grass: Katz und Maus, Herbert Achternbusch: Der Depp, John Updike: Brasilien.

Der besondere Lesetipp: Ingrid Noll ist eine der erfolgreichsten deutschen Krimiautorinnen. Sie schreibt spannend, unterhaltsam, einfühlsam und mit viel Psychologie im Hintergrund. Sie bietet in ihren unblutigen Krimis die perfekte Mischung zwischen bürgerlicher Idylle und blankem Grauen. In „Ehrenwort“ stellt sie beispielsweise ein Familiendrama als bitterböse Kriminalkomödie dar mit viel schwarzem Humor in oft ironischem, auch melancholischem Stil. Ihre Mörder sind Alltagstypen, meist unscheinbare Frauen, die sich jedoch bei Kränkung und Beleidigung über Grenzen begeben können. Ingrid Noll hat viele Preise erhalten, der Roman „Die Häupter meiner Lieben“ wurde auch verfilmt. Trotz ihrer 85 Jahre wird sie nicht müde, die Tiefen der weiblichen Psyche zu ergründen. Ihr 16. Roman ist soeben erschienen (Kein Feuer kann brennen so heiß).

Neun Bücher sind von ihr in der Buchbox, darunter Die Apothekerin, Der Hahn ist tot, Ehrenwort, Röslein rot, Kalt ist der Abendhauch, Falsche Zungen, Der Mittagstisch. Als Extra-Angebot gibt es sechs Harry-Potter-Bände. Wer Interesse daran hat, kann sich bei den Verantwortlichen melden.