Aldinger Bücherei richtet Lieferservice ein

Jetzt ist viel Zeit zum Lesen – aber auch die Aldinger Bücherei ist wegen der rasanten Verbreitung des Corona-Virus geschlossen. Aus diesem Grund wird ein Lieferservice eingerichtet, der Kunden ab Dienstag, 31. März, mit Büchern und anderen Medien versorgt, so eine Pressemitteilung.

Zunächst zwei Mal pro Woche soll geliefert werden: am Dienstag zwischen 15 und 18 Uhr sowie am Freitag zwischen 9 und 12 Uhr. Die vorbestellten Medien kommen in braunen Packpapier-Taschen der N-Region zu den Lesern. „Da wir einen direkten Kontakt vermeiden wollen, stellen wir Ihnen die Tüten vor die Tür, teilen aber davor telefonisch mit, wann wir ungefähr kommen.“ Dabei könnten auch Details zum Übergabeort, zum Beispiel in Mehrfamilienhäusern, geklärt werden.

Wer eine Lese-Tüte mit Wunschmedien haben möchte, kann auf drei Möglichkeiten reservieren: online unter www.bibkat.de/aldingen - mehr dazu siehe unten; per Mail an buchmobil@aldingen.de – hier sollten Name, Adresse, Telefon und die gewünschten Titel genannt werden; telefonisch – montags und mittwochs zwischen 10 und 12 Uhr unter 07424 980 4568. „Telefonische Bestellungen werden nur zu den oben genannten Tagen und Uhrzeiten angenommen. Anrufe außerhalb dieser Zeiten können wir leider nicht berücksichtigen.“

Über den Online-Buchkatalog Opac hätten Interessierte die Möglichkeit, im Sortiment zu stöbern, Bücher zu reservieren oder zu verlängern. So geht’s: „Sie rufen Opac unter www.bibcat.de/aldingen auf; sie melden sich mit der Lesernummer (steht auf dem Büchereiausweis) an; sie geben ihr Passwort ein – es besteht aus den ersten drei Buchstaben des Nachnamens und dem Geburtsdatum. Beispiel: Otto Maier, geboren am 4.Mai 1970, hätte folgendes Passwort: mai04.05.1970. Wichtig seien die jeweils zweistellige Schreibweise von Tag und Monat sowie vier Stellen für das Geburtsjahr.