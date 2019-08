Aldinger Bücherei auch in den Ferien geöffnet

Die Bücherei Aldingen ist über die Sommerferien durchgehend geöffnet. Allerdings ist sie im August und in der ersten Septemberwoche an den Mittwochvormittagen und am Samstag geschlossen

An den Nachmittagen dienstags, donnerstags und freitags ist die Bücherrei zu den üblichen Zeiten von 15 bis 18 Uhr geöffnet.

Zudem steht wieder der Ferienkoffer bereit mit vielen neuen Taschenbüchern.

Für alle, die auch im Urlaubsort, am Strand, am Pool oder in den Bergen gern Literatur aus dem „Ländle“ lesen, sind viele Krimis dabei, die in Baden-Württemberg spielen.

Kunden können die Bücher für vier Wochen ausleihen und bei Bedarf verlängern.