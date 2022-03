Aldinger Abiturient musiziert als FSJler in christlicher Band

Wie geht’s weiter nach dem Abi? Die Frage, was nach dem Abitur kommt, beschäftigt heutzutage nahezu jeden Jugendlichen. Auch Jonathan Kirn aus Aldingen stand vor dieser Entscheidung. Der 18-jährige Abiturient entschied sich, das Jahr seinen musikalischen Interessen zu widmen.

Er hatte schon mehrere Jahre Unterricht an der Musikschule Trossingen und spielt begeistert Schlagzeug bei Ralf Reiter und E-Bass bei German Klaiber. Eine FSJ-Stelle (Freiwilliges soziales Jahr) in Mannheim entsprach laut Pressemitteilung der Musikschule bei dieser Suche ziemlich genau seinen Interessen. Angeboten wurde eine Band, genannt M3, mit etwa fünf bis sechs weiteren begeisterten Musikern, die sich ein Jahr für die Musik und den christlichen Glauben Zeit nehmen. Das Motto: Musik, Mission, Mannheim.

Zusammen leben die jungen Leute in einer WG in der CVJM-Zentrale (Christlicher Verein Junger Menschen) in der Mannheimer Innenstadt. Sie können sich dort laut Angaben der Musikschule Zeit nehmen für die musikalische, persönliche und geistliche Weiterentwicklung. Aber nicht nur Proben, Konzerte geben, Songs schreiben und produzieren gehört zu den Aufgaben des FSJs. Der soziale Aspekt ist ein weiterer wichtiger Bestandteil während dieses Jahres. In dem Haus des CVJMs können sich Jugendliche aus prekären Verhältnissen aufhalten, Sport treiben, sich mit Freunden treffen und mit den FSJ-lern, als Gesprächspartner auf Augenhöhe, reden.

Zur Vorauswahl der Bewerber musste er erst Videos seines musikalischen Könnens einschicken. Nach dieser Hürde wurde er zum Gespräch und Vorspielen eingeladen. Nach Besprechung des Organisatorischen und dem Vortrag seiner vorbereiteten Stücke, wurde auch noch gemeinsam musiziert, um ihn beim Zusammenspiel in einer Gruppe und live zu erleben.

Unterstützt wird Jonathan Kirn von seinem Lehrer German Klaiber, der neben E-Bass auch Kontrabass an der Musikschule Trossingen unterrichtet. „Musik zu machen und von Herrn Klaiber gefordert und gefördert zu werden war für mich Lebensfreude in der sonst so trögen Corona-Zeit“ so Kirn in der Pressemitteilung der Musikschule.