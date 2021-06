Aldingen soll für Radfahrer sicherer werden

Die Hallen sind für den Sportbetrieb wieder geöffnet unter Vorgaben nach der aktuellen Corona-Verordnung. Die Öffnung des Hallenbads mit Sauna ist auf Schuljahresbeginn zum 13. September vorgesehen. Das Museum wird ebenfalls ab 13. September wieder geöffnet.

Im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens für den Waldkindergartenwagen haben nahezu alle beteiligten Behörden eine Erschließung des Wagens mit Strom und Wasser empfohlen. Der Gemeinderat ist aber anderer Meinung. Nach Diskussion, dass das ursprüngliche Konzept keine solche Erschließung vorgesehen hatte, einigte sich der Gemeinderat auf einen Kompromiss für einen Wasseranschluss: Die Gemeinde soll eine Wasserentnahmemöglichkeit in der Nähe des Wagens schaffen, ein Wasseranschluss an den Wagen selbst wird aber nicht erfolgen. Der Stromanschluss an den Kindergartenwagen zum Betreiben einer Stromheizung wurde vom Gemeinderat mehrheitlich abgelehnt.

Der Gemeinderat hat beschlossen, die Bewerbung der Verwaltungsgemeinschaft Spaichingen als ELR-Schwerpunktregion zu unterstützen.

Für den Rathaus-Neubau erhält die Gemeinde eine Förderung in Höhe von 300 000 Euro aus der Clusterinitiative Holzbau.

Für die Arbeiten zur Regenwasserbehandlung im Gewerbegebiet Fischezen hat das Land eine Förderzusage in Höhe von knapp 290 000 Euro (das entspricht einer Förderquote von 67 Prozent) bewilligt. (sz)