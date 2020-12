Aldingen rüstet sich für den Katastrophenfall

Karsten Lüdke, Kommunalberater der EnBW-Tochtergesellschaft Netze BW, hat im Rathaus das gemeinsam mit der Gemeinde ausgearbeitete Krisenhandbuch an Bürgermeister Ralf Fahrländer übergeben. Das teilen die Gemeinde und EnBW in einem gemeinsamen Schreiben mit. In mehreren Workshops mit Mitarbeitern der Verwaltung, des Bauhofes und dem Feuerwehrkommandanten wurden in den vergangenen Monaten unter Federführung der EnBW-Krisenexperten verschiedene Bedrohungslagen und Szenarien diskutiert und Strategien zur Abwehr entwickelt. Die Ergebnisse sind in einem, individuell auf die Kommune Aldingen abgestimmten, Handbuch festgehalten.

Es enthält alle wichtigen Informationen von der Zusammensetzung des Krisenstabes bis zu den Alarmierungs- und Kriseneinsatzplänen. So soll im Ernstfall schnell, professionell und effektiv reagiert und gehandelt werden können. Die möglichen negativen Folgen klimatischer Veränderungen haben nicht nur Einfluss auf die Natur und Umwelt, sondern auch auf kritische Infrastrukturen in der Kommune. Um auf unterschiedlichste Bedrohungsszenarien wie Hochwasser, Starkregen, Unwetter mit Hagel und Stürmen und flächendeckende, anhaltende Stromausfälle oder eine Pandemie vorbereitet zu sein hat sich die Gemeinde Aldingen dafür entschieden, für diese komplexe Aufgabe die Fachleute der EnBW als Unterstützung mit ins Boot zu holen. Denn auch in Krisensituationen muss die Gemeinde handlungsfähig bleiben.

Gemäß Artikel fünf des Katastrophenschutzgesetzes steht jede Kommune in der Pflicht, ein Krisen- und Notfallmanagement mit Alarm- und Einsatzplänen und Stabsarbeit für ihren Zuständigkeitsbereich zu entwickeln. „Mit dem Krisenhandbuch sind wir nun für den Notfall sehr gut gewappnet und können in Notsituationen zügig und angemessen reagieren. Wir hoffen natürlich, dass wir von den beschriebenen Ereignissen verschont bleiben. Gerade die aktuelle Corona-Pandemie zeigt, dass in Krisenzeiten eine gute Vorbereitung unumgänglich ist“, so Bürgermeister Ralf Fahrländer. „Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit der Gemeinde das Krisenhandbuch erstellen konnten und so unser Know-how einbringen konnten. Das ist ein weiteres Zeichen unserer sehr guten Zusammenarbeit“, sagt Karsten Lüdke, Kommunalberater bei Netze BW.