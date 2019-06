Aldingen richtet Lemberg-Pokal aus

Die SpVgg Aldingen ist am Wochenende Ausrichter des Lemberg-Pokalturniers. Vom heutigen Freitag, 28. Juni, bis Sonntag, 30. Juni, spielen Jugendmannschaften, Senioren und Aktive um die begehrte Trophäe.

Bei diesem Fußballturnier – genauer gesagt bei seiner 60. Auflage nehmen der SV Gosheim, SC Wellendingen, FC Frittlingen, FSV Denkingen, VfR Wilflingen und die gastgebende SpVgg Aldingen teil. Seit 1960 gehört das traditionsreiche Turnier um den Lemberg-Wanderpokal zu den Fixpunkten im Terminkalender des Fußballbezirks Schwarzwald.

Auftakt ist heute um 17 Uhr mit den AH-Mannschaften der sechs Vereine, wobei das Endspiel gegen 22.05 Uhr vorgesehen ist. Fortgesetzt wird das Turnier am Samstag, 29. Juni. Dieser Tag steht ganz im Zeichen des Jugendfußballs. Los geht es um 9.30 Uhr mit dem Turnier der F- Junioren. Um 10.30 Uhr starten die Bambini-Mannschaften, bei denen jeder Verein drei Teams in das Rennen schickt, sodass diese in drei Gruppen eingeteilt sind.

Um 13 Uhr greifen auch die E-Junioren mit dem Auftaktspiel SV Gosheim I gegen FSV Denkingen I in das Geschehen ein. Turnierbeginn der D-Junioren ist um 14 Uhr, wobei das Endspiel gegen 16.45 Uhr geplant ist.

Beim AH-Turnier sind die sechs Teams in zwei Gruppen eingeteilt, wobei die Spielzeit 2 mal 15 Minuten beträgt. Die Erst- und Zweitplatzierten der zwei Gruppen erreichen die Halbfinals. In der Gruppe A treffen der SV Gosheim, FC Frittlingen und die SpVgg Aldingen aufeinander. In der Gruppe B spielen der VfR Wilflingen, der den Pokal zuletzt zweimal in Folge gewinnen konnte, sowie der FSV Denkingen und der SC Wellendingen.

Der Höhepunkt des Wochenendes ist sicherlich das Turnier der Aktiven, das am Sonntag, 30. Juni, um 10 Uhr mit dem Spiel der Gruppe A zwischen Vorjahresfinalist FSV Denkingen und dem SC Wellendingen startet. Für Bezirksligist SV Gosheim, der das Turnier in den vergangenen vier Jahren gewinnen konnte, wird es in diesem Jahr nicht so einfach werden den Pokal zu verteidigen. Die Gosheimer hatten im Verlauf der Rückrunde mit großen personellen Problemen zu kämpfen, mussten dadurch fast bis zum Ende um den Klassenverbleib zittern. Auch Bezirksligist SC Wellendingen holte in der Rückrunde aus 14 Spielen gerade mal 15 Punkte, wobei auch sie aufgrund von Verletzungspech selten mit voller Kapelle spielen konnten. Anders sieht es bei den beiden A-Ligisten FC Frittlingen und FSV Denkingen aus. Sie spielten in der A2 vor allem in der Rückrunde stark auf, landeten in der Abschlusstabelle auf als Tabellennachbarn auf den Plätzen drei und vier. Nicht nur deshalb haben sie diesmal die Gelegenheit ganz weit vorne zu landen. Der FSV Denkingen gewann das Turnier zuletzt vor sechs Jahren. Der FC Frittlingen gewann den „Lemberger“ zuletzt 2013 – Ausrichter war damals die SpVgg Aldingen. Somit bleibt den B-Ligisten SpVgg Aldingen und VfR Wilflingen nur die Außenseiterrolle. Da das Turnier in der fußballlosen Zeit stattfindet, fast alle Teams steigen erst in zwei Wochen in die Vorbereitung ein, werten die meisten Trainer das Turnier nicht als Standort-Bestimmung für die kommende, sondern als vielleicht guten Abschluss der abgelaufenen Runde.

In der Gruppe A spielen der FSV Denkingen, der SC Wellendingen und die gastgebende SpVgg Aldingen. In der Gruppe B stehen sich der FC Frittlingen, der VfR Wilflingen und Pokalverteidiger SV Gosheim gegenüber. Nach dem Auftaktspiel in der Gruppe A treffen im zweiten Spiel des Tages aus der Gruppe B um 10.48 Uhr B-Ligist VfR Wilflingen und Bezirksligist SV Gosheim aufeinander. Die Erst- und Zweitplatzierten jeder Gruppe ermitteln in den Halbfinalspielen ab 15 Uhr die Finalteilnehmer. Die Spielzeit bei den Aktiven beträgt zweimal 20 Minuten. Der finale Showdown steigt ab 17 Uhr, wenn die beiden Halbfinalsieger den Sieger ermitteln.