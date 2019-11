Aldingen muss die erste Niederlage hinnehmen

Die Fußballfrauen der SpVgg Aldingne haben in der Regionenliga ihre erste Niederlage hinnehmen müssen. Der Aufsteiger verlor das Spitzenspiel bei der SG Hopfau/Glatten 0:2.

SG Hopfau/Glatten – SpVgg Aldingen 2:0 (1:0). Matchwinnerin bei den Gastgeberinnen war Bianca Springmann. Sie erzielte beide Treffer und brachte Aldingen somit die erste Niederlage bei. In der 16. Minute markierte Springmann das 1:0 für die SG. Aldingen versuchte bis zur Pause und im zweiten Durchgang alles, biss sich jedoch an der kompakten Abwehr der Hopfauerinnen die Zähne aus. Springmann wiederum nutzte nach etwas mehr als einer Stunde eine Chance zum 2:0. Dies war die Vorentscheidung. Das Team von Coach Thomas Wagner verteidigte beherzt bis zum Abpfiff – was sich in der Nachspielzeit noch in einer gelbroten Karte wiederspiegelte.

SG Sulgen/Hardt – Sportfreunde Gechingen 1:1 (0:0). - Tore: 0:1 Lara Brinkhoff (64.), 1:1 Juliana Staiger (82.).

SV Nufringen – TSG Wittershausen 3:5 (1:1). - Tore: 0:1 Cora Herrmann (8.), 1:1 Ayse Altindag (43.), 2:1 Ayse Altindag (54.), 2:2 Aleyna Esslinger (57.), 2:3 Sarah Büttner (65.), 2:4 Cora Herrmann (68.), 3:4 Vanessa Pfeil (78.), 3:5 Emily Heindel (88.).

SG Herrenzimmern/Villingendorf – SG Aichhalden/Rötenberg 0:7 (0:0). - Tore: 0:1 Theresa Hauser (59.), 0:2 Sandrina Graf (63.), 0:3 Madeline Klaus (64.), 0:4 Laura Schmid (72.), 0:5 Theresa Hauser (75.), 0:6 Sandrina Graf (78.), 0:7 Sandrina Graf (87.).

SV Böblingen – SG Beffendorf/Hochmössingen 5:1 (2:1). - Tore: 1:0 Alix Schütt (15.), 1:1 Nadine Müller (35.), 2:1 Alix Schütt (43.), 3:1 Eva Brdar (53.), 4:1 Edita Shamoli (61.), 5:1 Eva Brdar (62.).