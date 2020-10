Aldingen leuchtet – dank Rübengeistern

Die Aldinger Narrenfreunde sind überwältigt von der Teilnahme an ihrem ersten „virtuellen Rübengeisterumzug“. Am Samstagvormittag verkauften die Narrenfreunde sogar mehr Rüben als in den Vorjahren, und die Resonanz sei „wirklich toll“ gewesen, teilt der Verein mit.

Sogar aus Tuttlingen sei eine Familie gekommen, um sich mit Rüben fürs Basteln einzudecken und diese Besorgung gleichzeitig mit einem Einkauf im Edeka zu verbinden. Ein Rübengeist macht eine ganz besonders weite Reise – eine Besucherin wird den neuen Freund tatsächlich in Berlin auf dem Balkon auf die Bundeshauptstadt herab leuchten lassen. Schöne Kindheitserinnerungen wurden beim Kauf in ihr wach. Am Abend ab 19 Uhr „hagelte“ es nur so neue und wunderschöne Bilder von handgeschnitzten Rübengeistern. Über 70 waren es schließlich. Dennoch hoffen die Narrenfreunde, im nächsten Jahr wieder wie gewohnt durch die Straßen ziehen zu können.