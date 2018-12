Aldingen II und Nendingen teilen sich die Punkte

Ein Sieg, ein Unentschieden und eine Niederlage: So lautet die Bilanz der Tischtennisspieler vom TV Aldingen in den vergangenen Tagen. Die dritte Mannschaft des TVA hat in der Kreisliga C 9:0 gegen den TTC Aichhalden II gewonnen. Das Kreisliga A-Team teilte sich mit dem TV Nendingen beim 8:8 die Punkte. Aldingen IV verlor in der Kreisklasse 3:6 gegen den TTFC Dürbheim II.

In der Kreisliga A kam es zwischen den Tabellennachbarn TV Nendingen und TV Aldingen II zu dem erwartet hart umkämpften Duell. Für beide Teams ging es darum, den Abstand zu den Tabellenletzten TG Schömberg II und TV Spaichingen II auszubauen. Die Donaustädter waren durch den Ausfall ihrer verletzten Nummer zwei geschwächt. Aldingen trat hingegen komplett. Nach einem 1:2-Rückstand in den Eingangsdoppeln, lediglich Volker Hauser/Armin Moldenhauer beim Fünfsatzsieg punkten, gingen die folgenden drei Einzel an die Gäste. Ernst Hohner, Hauser und Moldenhauer siegten bei 9:1-Sätzen und sorgten für das 4:2 der Aldinger. Jürgen Gruhler setzte sich in fünf Sätzen durch und sorgte für die knappe 5:4-Führung des TVA. Anschließend hatten die Gastgeber ihre stärkste Phase mit drei Siegen in Folge. Hauser verlor dabei gegen die Nendinger Nummer eins, Rolf Kammerlander, knapp 12:14 im Entscheidungssatz. Den zwischenzeitlichen 5:7-Rückstand glichen Moldenhauer und Sorin Vaduva mit ihren Spielgewinnen aus. Weil Gruhler nach dem fünften Satz dem Nendinger Alexander Bihlmayer gratulieren musste, stand das Schlussdoppel Hauser/Moldenhauer unter Druck. Das Gespann zeigte gegen die Nendinger Kammerlander/Roland Manz ihr bislang bestes Spiel dieser Runde und ließ gegen die unbequem spielenden Nendinger beim 3:1 kaum etwas zu. Am Ende stand nach knapp vier Stunden das leistungsgerechte Remis.

Keine Zweifel ließ die dritte Mannschaft gegen die Gäste aus Aichhalden aufkommen. Nach gut einer Stunde hatten die Aldinger die Punkte gesichert, nur drei Satzgewinne gelangen dem Tabellenletzten beim 0:9. Nach schwachem Start hat Aldingen III die Vorrunde mit einem ausgeglichenem Punktekonto (6:6) auf einem zufriedenstellenden vierten Platz abgeschlossen. Damit gelang es, sich nach dem Wechsel von der Kreisklasse in der Kreisliga C zu etablieren. Aldingen IV gewann in der Kreisklasse gegen die TG Schömberg III und festigte mit einem klaren 6:2 den dritten Tabellenplatz.