Aldingen begutachtet seine Gewässer auf der Suche nach Problemen und Gefahren

Aldingen führt am 28. Oktober gemeinsam mit dem Landratsamt Tuttlingen entlang von Prim, Hagenbach/Trosselbach und Sulzbach eine Gewässerschau durch. Eine Gewässerschau, so die Gemeinde in ihrer Pressemitteilung, ist die Besichtigung eines Gewässers und bezieht die Ufer sowie das für den Hochwasserschutz und für die ökologische Funktion notwendige Umfeld mit ein. Sie dient dazu, Probleme und Gefahren festzustellen und deren Beseitigung einzuleiten.

Gefahrenquellen können unter anderem Ablagerungen wie beispielsweise Komposthaufen und Holzstapel oder die Lagerung von wassergefährdenden Stoffen in der Nähe eines Gewässers sein. Durch die Gewässerschau solle auch ein Beitrag zur Verringerung und Vermeidung von Hochwasserrisiken für die Anwohner der Gewässer in Aldingen und Aixheim geleistet werden. Gleichzeitig sollen Beeinträchtigungen der ökologischen Funktionen des Gewässers beseitigt werden.

Das Wassergesetz Baden-Württemberg, Paragraph 32, Absatz 6, verpflichtet die Träger der Unterhaltungslast, in regelmäßigen Abständen eine Gewässerschau an den in ihrer Verantwortung liegenden Gewässern durchzuführen. Aldingen ist auf der Gemarkung Aldingen und Aixheim Träger der Unterhaltungslast für Prim, Hagenbach/Trosselbach, Sulzbach sowie weiterer Gewässer mit Nebengewässern.

Zur ordnungsgemäßen Durchführung der Gewässerschau könne es notwendig sein, Privatgrundstücke zu betreten, so die Pressemitteilung weiter. Grundsätzlich sei der Träger der Unterhaltungslast laut Paragraph 101 WHG dazu berechtigt, Grundstücke am Gewässer sowie Anlagen am Gewässer zu betreten. Die Gemeinde bittet die Anwohner und Anlieger um ihr Verständnis.